RFS pārliecinoši sagrauj "Grobiņu" un atgūst virslīgas līderpozīciju
RFS futbolisti pirmdien neatstāja cerības "Grobiņai" un ar pārliecinošu uzvaru atgriezās "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas līderpozīcijā.
Rīdzinieki bija pārāki ar 6:1 (4:0), četrus vārtus gūstot jau pirmajā puslaikā. Mača 11. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Stefans Paničs, 28. minūtē 2:0 panāca Rostands Ndžiki, astoņas minūtes vēlāk trešos vārtus guva Alfu Baldē, bet pirmā puslaika kompensācijas laikā 4:0 panāca Aleksandrs Filipovičs.
Otrā puslaika astotajā minūtē Jānis Ikaunieks guva RFS piektos vārtus, 68. minūtē Oladotuns Olatunde-Metjū viesiem vienus vārtus atguva, bet 84. minūtē Duje Koračs mājinieku rindās guva sestos vārtus.
Šī bija komandu trešā tikšanās reize šajā sezonā virslīgā. Arī abos iepriekšējos mačos pārāki bija RFS futbolisti, uzvarot ar 1:0 un 3:1.
Jau ziņots, ka sestdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 2:0 pārspēja "Tukums 2000" komandu, kamēr svētdien "Auda" viesos ar 1:0 apspēlēja "Jelgavu", "Liepāja" izbraukumā ar 2:1 izrāva uzvaru pār tiešo konkurenti "Super Nova", bet "Riga" mājās ar 4:1 uzvarēja "Ogre United".
Pēc panākuma RFS ar 65 punktiem 25 mačos atgriezās virslīgas pirmajā vietā, par punktu apsteidzot "Riga". Trešā ir "Auda", kas 24 cīņās ir sakrājusi 46 punktus, kurai seko "Daugavpils" ar 36 punktiem 26 mačos. "Liepājai" ir 34 punkti 25 spēlēs, "Super Nova" ir 27 punkti 24 mačos, 26 cīņās "Jelgavai" ir 25 punkti un "Grobiņai" - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai ir 20 punkti 26 spēlēs, bet Ogres "United" - 14 punkti 25 mačos.