Latvijas pludmales volejbolisti ceļ trauksmi: "Mūsu pieteikums Eiropas čempionātam tika atsaukts!"
Latvijas pludmales volejbolisti Ardis Daniels Bedrītis un Artūrs Rinkevičs publiski pauduši neizpratni par Latvijas Volejbola federācijas lēmumu, kā rezultātā viņi nepiedalīsies šonedēļ Polijā notiekošajā Eiropas čempionātā. Sportisti apgalvo, ka viņu pieteikums sacensībām atsaukts bez viņu piekrišanas.
"Mūsu pieteikums Eiropas čempionātam tika atsaukts!" Tā sociālajā tīklā "Facebook" paziņojuši sportisti, detalizēti izklāstot savu versiju par notikušo.
Bedrītis un Rinkevičs norāda, ka saskaņā ar CEV Nāciju kausa noteikumiem Latvijai piešķirtā papildu vieta Eiropas čempionātā bija jāizmanto nākamajai labākajai Latvijas komandai, kas sacensībām nav kvalificējusies pēc Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) reitinga.
Pēc sportistu teiktā, arī pati Latvijas Volejbola federācija (LVF) atzinusi, ka pēc vietas CEV reitingā šāda komanda bijis tieši Bedrīša un Rinkeviča duets. Tomēr LVF valde balsojumā nolēmusi ceļazīmi piešķirt Edgaram Točam un Gustavam Auziņam, bet Bedrīša un Rinkeviča pieteikums ticis atsaukts.
Sportisti uzsver, ka paši no dalības Eiropas čempionātā nav atteikušies. Viņi visu sezonu turpinājuši piedalīties sacensībās un krāt CEV reitinga punktus, lai sportiskā ceļā nopelnītu iespēju startēt Eiropas čempionātā.
Bedrītis un Rinkevičs pauž neizpratni arī par Latvijas komandu atlases kārtību Nāciju kausam. Pēc viņu teiktā, kopš 2021. gada viņi katru gadu vietu Latvijas izlases sastāvā izcīnījuši atlases procesā, taču šogad šādas iespējas neesot bijis.
Sportisti atsaucas arī uz LVF valdes 5. marta sēdes protokolu, kurā esot apspriesta atlases sacensību rīkošana dalībai CEV Nāciju kausa kvalifikācijā. Viņu ieskatā tas devis pamatu sagaidīt, ka arī šoreiz sportisti tiks izvēlēti vienotā un sportiskos principos balstītā atlases procesā. Tomēr šāda atlase neesot notikusi. Bedrītis un Rinkevičs apgalvo, ka viņiem nav sniegts arī skaidrs pamatojums, kāpēc iepriekš apspriestā kārtība mainīta.
"Vai sportistiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņu sasniegumi tiks ņemti vērā, vai arī lēmumu jebkurā brīdī var aizstāt subjektīvs valdes balsojums?" retoriski vaicā abi pludmales volejbolisti. Viņi uzskata, ka LVF lēmums pret viņiem bijis netaisnīgs un noteikumi nav piemēroti vienādi un konsekventi. "Mēs neprasām īpašas priekšrocības – mēs prasām skaidru, godīgu un vienādu attieksmi pret Latvijas sportistiem," uzsver Bedrītis un Rinkevičs.