Kapteinis Lomažs uzsver vajadzību pielāgoties, Strautiņš atklāj karjeras nākamo galamērķi
Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētāji Rihards Lomažs un Artūrs Strautiņš sniedza komentārus par darbu izlasē un karjeras aktualitātēm.
Latvijas basketbolisti 15 spēlētāju ierindā uzsākuši gatavoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Horvātiju 28. augustā un Izraēlu 30. augustā. Pirms tām paredzētas pārbaudes spēles pret Slovēniju un Ukrainu.
Latvijas basketbola izlase gatavojas Pasaules kausam
Šodien, 10. augustā, ar svinīgu mediju dienu un atklāto treniņu "Xiaomi arēnā" Rīgā savu ceļu pretim 2027. gada Pasaules kausa ...
Lomažs uzsver vajadzību saspēlēties
Šajā izlašu logā Latvijas valstsvienībai nepievienosies Artūrs Žagars. Lomažs norādīja, ka, neskatoties uz vairāku spēlētāju iztrūkumiem, Latvijas basketbolistiem jāspēj saspēlēties laukumā. "Tā nav mana vai Artūra izlase, un katrai situācijai jāmāk pielāgoties. Ir bijušais daudzi izlases logi. Vienīgais, kas mani varētu pārsteigt ir, ja Jānis [Gailītis] neatnāktu uz treniņu," stāstīja kapteinis.
2027. gada PK kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā Latvijas izlase ar trim panākumiem un trim zaudējumiem ieņem ceturto vietu, un, lai saglabātu iespējas kvalificēties finālturnīram, Latvijas basketbolistiem jāuzvar gaidāmajās spēlēs. Lomažs atklāja, ka šobrīd spēlētāji par to pārāk daudz nedomā.
"Šobrīd daudz pievēršamies sev. Šī nedēļa būs nedaudz grūtāka, pēc vasaras vēl nedaudz ir iekšā tāds tizlums, tāpēc vajag tos treniņus. Šī nedēļa paies tādā ritmā, bet nedēļas beigās treniņi paliks kvalitatīvāki. Ir ilgāks sagatavošanās cikls un, kad nāks tuvāk spēles, vairāk par to domāsim. Kad bija situācija ar 6-0 pirms Eiropas čempionāta, vienkārši gribējās uzvarēt. Arī tagad tikai domājam par to, ka gribam uzvarēt," skaidroja basketbolists.
Pirmo reizi Latvijas pieaugušo izlases kandidātu sarakstā iekļauti U-20 valstsvienības līderi Tomass Talcis un Rolands Šulcs. "Fiziski džeki un nevienam negriezīs ceļu, tas ir pareizi. Jau iepriekš esmu minējis, ka jaunajiem ir jānāk ar tādu attieksmi. Viņiem ir arī jādod pienesums, tas arī ir svarīgi. Neesmu viņus redzējis sezonā, tāpēc šī pa lielam bija pirmā diena," teica Lomažs.
"Baltic Sports Agency" ir aģentūra, kas pārstāvu arī Lomažu, taču šī pati aģentūra augusta sākumā vairākiem saviem klientiem palīdzēja parakstīt līgumus ar Krievijas klubiem. Latvijas izlases kapteinis izcēla, ka, lai gan pārstāv šo aģentūru, nevar komentēt citu aģentu darbu.
"Mūsu aģentūrai ir vairākas sekcijas ar dažādiem aģentiem, es nevaru komentēt viņu darbības. Es jau esmu ar savu rīcību un nostāju parādījis, ka esmu patriots. Esmu parādījis arī savu nostāju ar to, ka neesmu parakstījis desmit tādus līgumus Krievijā, lai arī man bija tādi piedāvājumi. Iespējams, esmu pazaudējis karjeras laikā šādi kādus četrus miljonus," norādīja Lomažs.
Artūrs Strautiņš zina, kur turpinās karjeru
"Nedaudz atpūtos, bet pavadīju teju visu vasaru treniņos ar Aināru Zvirgzdiņu. Smagi strādājām gan svaigā gaisā mežā, gan basketbola zālē. Gatavojos izlasei un sezonai," par pavadīto vasaru stāstīja Strautiņš. Viņš piebilda, ka pievienojās tikai dažiem neoficiālajiem izlases treniņiem, jo pēc vienošanās ar galveno treneri Jāni Gailīti gatavojies individuāli.
Strautiņš iepriekšējās trīs sezonas pavadīja Itālijas vienībā Tortonas "Derthona", taču jūnijā viņš izmantoja nepagarināt vienošanos ar klubu. Pagaidām vēl oficiāli nav paziņots, kurā komandā latvietis turpinās karjeru. Tiek mēļots, ka viņš pievienosies jaunizveidotajai komandai Romā, starp kuras īpašniekiem ir Luka Dončičs.
"Uz Tortonu varu atskatīties pozitīvi, viss patika un bija augstā līmenī. Nāca piedāvājumi arī no citām valstīm, bet varu apstiprināt, ka palikšu Itālijā," teica Strautiņš. "Izskatīju arī citas valstis, bet izlēmu par labu Itālijai. Bija luste arī citur, bet labāki piedāvājumi bija no Itālijas, tā bija visiem priekšā."
Latvijas valstsvienība augustā PK kvalifikācijā 27. augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu. Pirms tam paredzētas divas pārbaudes spēles, 19. augustā izbraukumā tiekoties ar Slovēnijas komandu un 23. augustā savā laukumā ar Ainara Bagatska trenēto Ukrainas izlasi.
"Arī pārbaudes spēlēs mēģināsim uzvarēt. Pārbaudes spēlēs jādabū uzvaras garša, lai atnāktu uzvaras arī oficiālajās spēlēs," izcēla basketbolists. "Galvenais ir agresivitāte abos laukuma galos. Ir jāuzbrūk un jāpelna piezīmes pretiniekiem, lai viņi no tā sāk stresot. Arī aizsardzībā ir jāsāk spēlēt no pirmajām sekundēm," skaidroja Strautiņš, izceļot Latvijas izlases galvenos uzdevumus gaidāmajās spēlēs.
2027. gada PK kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā Latvijas izlase ar trim panākumiem un trim zaudējumiem ieņem ceturto vietu. Līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, kurai ar piecām uzvarām seko Horvātija un Vācija, bet aiz Latvijas izlases ir Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti, kuri otro kārtu sāk ar divām uzvarām.