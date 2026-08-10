Saldus novads godina Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes medaļniekus un viņu trenerus
Saldus novads godināja Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes varoņus, kuru kontā ir sešas zelta, divas sudraba un divas bronzas medaļas, kā arī augstas vietas olimpiskajā sešiniekā. Tikšanās laikā novada vadība pateicās sportistiem un treneriem par sasniegumiem, piešķīra naudas balvas un uzsvēra mērķtiecības un komandas darba nozīmi.
Saldus novada pašvaldība vēsta, ka novads lepojas ar saviem jaunajiem sportistiem. 4. augusta vakarā Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts uz neformālu tikšanos kafejnīcā “Spāre” aicināja Latvijas Jaunatnes X Olimpiādes medaļniekus, olimpiskā sešinieka sportistus un viņu trenerus, lai pateiktos par sasniegumiem, dalītos iespaidos par sacensībām un kopīgā, sirsnīgā gaisotnē atzīmētu paveikto.
Uzrunājot sportistus un trenerus, domes priekšsēdētājs Māris Zusts uzsvēra, ka visvērtīgākais veids, kā pateikt paldies, ir būt kopā un novērtēt ieguldīto darbu.
“Paldies par izcīnītajām medaļām. Es ļoti labi zinu, cik augsta ir medaļu cena un cik daudz darba tajās ieguldīts. Lai sasniegtu šādu līmeni, sportam jākļūst par dzīvesveidu, un jūs to esat izvēlējušies. Nepārstājiet tiekties uz priekšu – tas, ka jau esat sasnieguši tik daudz, nozīmē, ka jums ir potenciāls sasniegt vēl vairāk. Saldus novads ar jums ļoti lepojas, un ceru, ka arī jūs lepojaties ar savu novadu.”
Par piemiņu sportisti saņēma cepurītes ar Saldus novada simboliku.
Priekšsēdētāja vietniece uzņēmējdarbības, sabiedrības un nevalstisko organizāciju sadarbības jomā Kristīna Maslovska uzsvēra, ka ikviens jaunietis, kurš kvalificējās Latvijas Jaunatnes Olimpiādei, jau ir sasniedzis augstu novērtējumu.
“Jūs jau bijāt uzvarētāji brīdī, kad ieguvāt tiesības startēt Olimpiādē. Tas nozīmē, ka esat Latvijas labāko jauno sportistu vidū. Īpašs prieks ir par Saldus novada rezultātu – medaļu kopvērtējumā ieņēmām 10. vietu starp 40 pašvaldībām, bet novadu konkurencē, neskaitot valstspilsētas, esam augstajā 3. vietā. Tas ir sasniegums, ar kuru varam lepoties visi.”
Latvijas Jaunatnes X Olimpiādē, kas no 18. līdz 20. jūnijam norisinājās Valmierā, Saldus novada sportisti izcīnīja sešas zelta, divas sudraba un divas bronzas medaļas, apliecinot novada sportistu augsto meistarību un treneru profesionālo darbu.
Zelta medaļas izcīnīja:
- Kārlis Jurgenovskis – tranšeju stenda solo disciplīnā;
- Viesturs Ķiļķens – grieķu-romiešu cīņā (līdz 110 kg);
- Ella Trēde – brīvajā cīņā (līdz 57 kg);
- Estere Žulpa – boksā (līdz 57 kg);
- Valters Stepiņš – džudo;
- Lāsma Vasiļeva – konkūrā.
Sudraba medaļas izcīnīja:
- Kārlis Jurgenovskis – tranšeju stendā;
- Marvins Niklāvs Hartmanis – grieķu-romiešu cīņā (līdz 92 kg).
Bronzas medaļas izcīnīja:
- Katrīna Anna Kazradze – džudo;
- Romāns Kaļmuks – grieķu-romiešu cīņā (līdz 65 kg).
Par augstajiem sasniegumiem tika godināti arī olimpiskā sešinieka sportisti – Kate Birzniece, kura vieglatlētikas 2000 metru šķēršļu skrējienā izcīnīja 4. vietu, un Kristers Fjodorovs, kurš grieķu-romiešu cīņā ieguva 6. vietu.
Par sportistu panākumiem tika godināti arī viņu treneri – Tālis Jurgenovskis, Vladimirs Kaļmuks, Kristaps Kalnakārklis, Ansis Pūce, Gatis Baumanis un Monta Linde, Signe Birkenberga, kuru profesionālais darbs un ieguldījums ir nozīmīga daļa no katras izcīnītās medaļas.
Jau jūlija domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt naudas balvas sportistiem un viņu treneriem par izcilajiem sasniegumiem Latvijas Jaunatnes X Olimpiādē. Par 1. vietu tika piešķirti 300 eiro, par 2. vietu – 200 eiro, bet par 3. vietu – 150 eiro. Treneriem tika piešķirtas naudas balvas 50% apmērā no sportistam piešķirtās summas.
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde vēlreiz apliecināja, ka Saldus novadā aug talantīgi, mērķtiecīgi un neatlaidīgi jaunie sportisti. Viņu sasniegumi ir iedvesma visam novadam un spilgts apliecinājums tam, ka neatlaidīgs darbs, profesionāls treneru atbalsts un ģimeņu iesaiste ir pamats augstu rezultātu sasniegšanai.
Saldus novads lepojas ar savu sportistu panākumiem un augstu novērtē gan jauniešu ieguldīto darbu, gan treneru nozīmīgo lomu viņu attīstībā. Izcīnītās medaļas un sasniegtie rezultāti ir nozīmīgs ieguldījums novada sporta attīstībā un apliecina – ar mērķtiecību, disciplīnu un neatlaidību iespējams sasniegt arvien jaunus mērķus ne tikai Latvijā, bet nākotnē arī starptautiskā līmenī.