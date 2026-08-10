Galvenais treneris Gailītis komentē Artūra Žagara pēkšņo lēmumu un kā tas ietekmēs izlases darbu
Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Jānis Gailītis preses konferencē vairāk skaidroja Artūra Žagara lēmumu tomēr nepiedalīties augustā gaidāmajās izlases spēlēs.
Pirmdien Latvijas izlase 15 spēlētāju sastāvā uzsāka gatavošanos 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem. Svētdienas vakarā valstsvienība uzzināja, ka Žagars šajā logā nepievienosies Latvijas izlasei. "Viņš izteica vēlēšanos iesaistīties nākamajā logā, bet šoreiz ne," teica Gailītis, piebilstot, ka Žagars iepriekšējās nedēļās bija pievienojies Latvijas izlases atvērtajiem treniņiem.
Viņš atklāja, ka šobrīd treneru kolektīvs meklē citu spēlētāju, kurš varētu iesaistīties treniņu procesā, jo sākotnēji bija plānots, ka Latvijas valstsvienība gaidāmajiem mačiem gatavosies 16 basketbolistu sastāvā. "Gribam, lai tas process būtu auglīgs. Domāsim, jo izlase tomēr nav tikai tie, kas ir šeit, tā ir komūna. Meklēsim visus iespējamos veidus, lai varētu iesaistīties procesā un būtu labākie rezultāti," skaidroja treneris.
Gailītis norādīja, ka šobrīd ir vairāki spēlētāji, kuri varētu ieņemt saspēles vadītāja pozīciju. "Vienmēr kaut ko iegūsti, citādākas opcijas. Nedomājam par to, kā būtu, ja būtu. Domājam par to, kā risināt situācijas un priecājamies par tiem, kuri šeit ir," viņš izcēla.
Latvijas basketbola izlase gatavojas Pasaules kausam
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Pirmo reizi Latvijas pieaugušo izlases kandidātu sarakstā iekļauti U-20 valstsvienības līderi Tomass Talcis un Rolands Šulcs. "Tā vienmēr ir daļa no procesa, ka kvalitatīvi, fiziski spēlētāji iesaistās procesā. Mēs prasām, lai viņi šo procesu uzlabotu ar savu entuziasmu aktivitātes ziņā. Sekojam viņiem sezonā un jauniešu izlasēs," stāstīja treneris.
Latvijas valstsvienība augustā PK kvalifikācijā 27. augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu. Pirms tam paredzētas divas pārbaudes spēles, 19. augustā izbraukumā tiekoties ar Slovēnijas komandu un 23. augustā savā laukumā ar Ainara Bagatska trenēto Ukrainas izlasi.
2027. gada PK kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā Latvijas izlase ar trim panākumiem un trim zaudējumiem ieņem ceturto vietu. Līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, kurai ar piecām uzvarām seko Horvātija un Vācija, bet aiz Latvijas izlases ir Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti, kuri otro kārtu sāk ar divām uzvarām.