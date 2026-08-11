Vājprāts WNBA: no diskusijām par transpersonu vietu līgā līdz bijušo basketbolistu vēlmei kļūt par sievietēm
Pēdējās nedēļas laikā pretrunīgi vēstījumi lasāmi attiecībā uz sieviešu NBA jeb WNBA. Rezultātā divi bijuši NBA basketbolisti paziņojuši par savu vēlmi pieteikties 2027. gada WNBA draftam.
Uzmanību jautājumam par transpersonu vietu WNBA uzsāka viena no populārākajām līgas spēlētājām Sofija Kaninghema. Viņa pauda, ka neatbalsta transpersonu ienākšanu līgā, uzskatot, ka WNBA jāspēlē tikai sievietēm, kuras šajā dzimumā ir arī piedzimušas. Savā argumentācijā Kaninghema pauda, ka vēlas pasargāt jaunās meitenes ģērbtuvē un lai tām nebūtu jāspēlē laukumā pret bioloģiski piedzimušiem vīriešiem, kuri vēlāk mainījuši dzimumu. Vēlāk sportiste gan mīkstināja izteikumus, sakot, ka viņai nav nekas pret transpersonām.
Sophie Cunningham: "The WNBA media, all we ever do is cover everything except basketball ... You can talk about other things, those are great stories, it shows fans who people outside of the court, but I think we gotta keep the main thing the main thing."pic.twitter.com/AgVTTfHA43— Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) August 5, 2026
Tas gan nav liedzis uz Indiānas "Fever" spēlēm ierasties līdzjutējiem, kuri gan atbalsta Kaninghemas izteikumus, gan ir pret tiem. Otrie rīkojuši arī nelielus protestus. Rezultātā tematam pievērsta liela uzmanība. Jāmin, ka ASV 27 štatos ir juridiski aizliegts transpersonām sievietēm piedalīties sieviešu sportā. Tomēr 21 štatā, ieskaitot Ņujorkā, Minesotā, Ilinoisā, Vašingtonā, Oregonā, transpersonām sievietēm ir atļauts piedalīties dāmu sportā. Turklāt WNBA kolektīvajā vienošanās teikts, ka tikai spēlētājas, kuras ir sievietes, var spēlēt WNBA, šo punktu dziļāk nepaskaidrojot. Tas dod vietu plašai interpretācijai.
🚨Julie Tétart, a transgender player who’s averaging 21 points this season in France's second-tier women's basketball league was asked about joining the WNBA:— Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 4, 2026
Tétart: "I won't say no." pic.twitter.com/GcXjBkvqdd
Vēl lielāku uzmanību temats ieguva pēc tam, kad "Fox News" piederošais medijs "OutKick" nosūtīja ziņu Francijas transpersonai Žulī Tetārai, prasot, vai viņa vēlētos spēlēt WNBA. Tetāra, kura spēlē sieviešu komandā Monako, respektīvi, Francijas otrajā līgā, atbildēja, ka tas būtu viņas sapnis. "Jābūt reāliem - esmu veca un ir daudz meistarīgāku spēlētāju par mani," pauda Tetāra, kura spēlē rezultatīvi Francijas otrajā līgā (2025./2026. gada sezonā izslēgšanas spēlēs iekrāja statistiku 14 punkti un 18,5 atlēkušās bumbas).
Tas gan neliedza "OutKick" izveidot rakstu, kurā tiek kritizēta WNBA par šīs basketbolistes neuzaicināšanu spēlēt līgā. Medija īpašnieks Klejs Treviss sociālajā tīklā "X" WNBA nodēvēja par transfobisku.
This bitch can ball. I can’t believe the transphobic @wnba won’t sign this woman. pic.twitter.com/CnuKa9hAwY— Clay Travis (@ClayTravis) August 4, 2026
Ar to gan temats nebija izsmelts, jo tam vēl lielāku uzmanību pievērsuši divi bijušie NBA basketbolists - turks Eness Kanters (mainījis vārdu uz "Freedom"), kā arī Roiss Vaits. Kamēr Kanteram NBA aiz muguras 11 gadi dažādās komandās, tikmēr Vaits līgā laukumā devās tikai trijos mačos, neizceļoties ar vērtīgu statistiku.
Abi gan ir sociāli un sabiedriski aktīvi. Kanters ir liels Turcijas prezidenta Redžepa Talipa Erdogana kritiķis, kamēr Vaits pēc karjeras beigām pievērsies politikai. 2024. gadā viņš no Republikāņu partijas kandidēja uz ASV Senātu no Minesotas štata. Līdz ar to abu lēmumos var saskatīt arī politiskus motīvus.
After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026
I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.
If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.
My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J
"Pēc rūpīgām pārdomām un noteikumu izvērtēšanas, es oficiāli piesaku savu kandidatūru WNBA draftam. Ja vienkārši, deklarējot savu dzimumu, ir viss, kas nepieciešams, tad es izpildu nosacījumus, lai spēlētu WNBA. Saprotu, ka mana atrašanās laukumā raisītu dažādus viedokļus. Es šeit neesmu, lai par kādu ņirgātos, jokotu vai necienītu," pauda Kanters.
"Jau šonedēļ paziņoju, ka esmu transpersona. Dažreiz es identificējos kā sieviete profesionālā basketbola vajadzībām. Līdz ar to es pieteikšos WNBA draftam 2027. gadā. Manuprāt, būšu grūti apturams WNBA, taču esmu komandas spēlētājs. Darīšu visu, ko treneris un meitenes vēlēsies, lai darītu. Domāju, ka WNBA derētu veikt kādu paziņojumu par vīriešu spēlēšanu tās līgā." Vaits gājis vēl tālāk, publicējot fotogrāfijas ar sieviešu parūkām.
EXCLUSIVE: Former NBA first-round pick Royce White says he's declaring for the 2027 WNBA Draft, claiming he now identifies as transgender for the purpose of playing professional basketball.— Fox News (@FoxNews) August 8, 2026
The 6-foot-8 former Houston Rockets draft pick follows fellow former NBA player Enes… pic.twitter.com/yUI8NdoiaX
It came y'all... My 1st wig! Tomorrow I test it on the court. This is my feminine era glow up, did I slay? If y'all don't "yassss queen" you're transphobic. I really don't understand all the hatred, I just want to play some hoops with my fellow ladies. 💅🏽— Royce White 🇺🇸 (@Highway_30) August 9, 2026
Royce White for U.S.… pic.twitter.com/I98XCP6TFh
WNBA pagaidām ar plašiem komentāriem nav izcēlusies. Piektdien, 7. augustā, WNBA komisāre Ketija Engelberta nosūtīja komandām memorandu, kurā teikts, ka komandu prezidentu un ģenerālmenedžeru darba grupa nākamās nedēļas sanāksmē apspriedīs transpersonu spēlētāju jautājumu. "Mūsu spēles integritātes saglabāšana un godīgas konkurences nodrošināšana vienmēr būs viena no līgas galvenajām prioritātēm."
WNBA Spēlētāju asociācija tajā pašā dienā publicēja oficiālu paziņojumu, uzsverot daudzveidību un iekļaušanu, vienlaikus sakot, ka organizācija "netiks izmantota kā politiskas marionetes". Paziņojumā teikts, ka arodbiedrība cer "aizsargāt sieviešu sportu, vienlaikus radot pārmaiņas", piebilstot: "Naids, vardarbība un jebkuras personas vai cilvēku grupas, tostarp transpersonu, demonizācija tikai kurina bailes, šķelšanos un kaitējumu."
The WNBA player's union the WNBPA has released a statement:— Jackson Thompson (@JackThompsonFOX) August 7, 2026
"Hate, abuse, and demonization of any person, including transgender people, only fuel fear, division, and harm. We will continue to have hard conversations. But we will not be used as political pawns." pic.twitter.com/QuCZrupihs