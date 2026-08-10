Olimpiete Gunta Vaičule emocionālā ierakstā paziņo, ka noslēdz savu sportistes karjeru
Latvijas sprintere Gunta Vaičule sociālajos tīklos dalījusies ar emocionālu ierakstu, paziņojot, ka noslēdz savu sportistes karjeru.
"Pēdējo reizi Latvijas izlases formā," vietnē "Facebook" pauž Vaičule. "Labāku veidu, kā noslēgt šo nodaļu, būtu grūti iedomāties - Baltijas komandu čempionāta uzvara kopā ar komandu, individuālā uzvara 200 m [23.97 sekundes] un uzvara 4x400 m mix stafetē."
"Šo nodaļu noslēdzu ar pilnu sirdi un neizmērojamu pateicību. Par katrām sacensībām, katru mācību, katru uzvaru un ikvienu cilvēku, kurš bija daļa no šī ceļa."
"Esmu neaprakstāmi laimīga par aizvadīto karjeru. Tagad laiks just līdzi no otras skrejceļa puses," norāda Vaičule.
Sportiste vēlējusi veiksmi Latvijas izlasei jau drīzumā gaidāmajā Eiropas čempionātā vieglatlētikā un visās turpmākajās sacensībās. "Es vienmēr būšu ar Jums," norāda latgaliete. Jāpiemin, ka Vaičule jau pirms sacensībām norādīja, ka Baltijas čempionāts, visticamāk, būs pēdējais starts viņas profesionālajā karjerā. "Es domāju, ka tiešām viss. Tas ir mans apzināts lēmums, uz ko pēdējo pusotru gadu esmu gājusi. Nejūtu rūgtumu, man ir prieks un gandarījums, šis ir īstais brīdis, kad apstāties," pauda sportiste.
Gunta Vaičule (dzimusi Gunta Latiševa-Čudare) ir divu olimpisko spēļu dalībniece un viena no visu laiku Latvijas labākajām spriterēm, kura specializējusies 200 un 400 metru distancēs. Viņa pārstāvēja Latviju 2016. gada Riodežaneiro un 2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs. Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem sportistes karjerā ir 2017. gadā izcīnītais Eiropas U-23 čempiones tituls 400 metru distancē.
2024. gadā Vaičule sasniedza personisko rekordu 400 metros — 50,83 sekundes, kas tikai par 0.12 sekundēm atpaliek no Latvijas rekorda. Taču viņai šobrīd pieder trīs citi Latvijas rekordi - 400 metros īsajā celiņā (52.66 sekundes), kā arī 300 metros (gan stadionā, gan telpās).