Latvijas basketbola izlase gatavojas Pasaules kausam
Šodien, 10. augustā, ar svinīgu mediju dienu un atklāto treniņu "Xiaomi arēnā" Rīgā savu ceļu pretim 2027. gada Pasaules kausa ...
FOTO: Latvijas basketbola izlase uzsāk gatavošanos izšķirošajām Pasaules kausa cīņām
Šodien, 10. augustā, ar svinīgu mediju dienu un atklāto treniņu "Xiaomi arēnā" Rīgā savu ceļu pretim 2027. gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas otrās kārtas mačiem oficiāli sākusi Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība. Piedāvājam ielūkoties treniņa un preses konferences aizkulisēs, kur komandas galvenais treneris Jānis Gailītis un kapteinis Rihards Lomažs iezīmēja turpmākos plānus.
Gatavošanos atbildīgajam kvalifikācijas posmam izlase pirmdien sāka 15 spēlētāju sastāvā. Īsi pirms oficiālajiem treniņiem noskaidrojās, ka spēlēt nevarēs Artūrs Žagars. Komandas kodolu veido 12 basketbolisti, kuri sevi jau pierādīja un iekrāja vērtīgu pieredzi pirmā posma spēlēs.
Īpašs prieks līdzjutējiem noteikti būs par uzbrucēja Ojāra Siliņa atgriešanos valstsvienības rindās pēc divu gadu pārtraukuma. Tāpat kandidātu sarakstā iekļauts spēka uzbrucējs Anrijs Miška, kurš jau pēdējos gados ticis aktīvi iesaistīts izlases treniņprocesos. Tomēr vislielāko intrigu rada jaunās paaudzes piesaiste – pirmo reizi pieaugušo valstsvienības darbā piedalās U-20 izlases līderi Rolands Šulcs un Tomas Talcis, ienesot komandā papildu enerģiju un "svaigas asinis".
Pirms izšķirošajām PK kvalifikācijas cīņām basketbolistiem paredzēta intensīva spēļu prakse. Latvieši aizvadīs divus nopietnus pārbaudes mačus: 19. augustā komanda dosies izbraukumā, lai mērotos spēkiem ar Slovēniju, bet 23. augustā savu skatītāju priekšā uzņems Ainara Bagatska trenēto Ukrainas izlasi.
Savukārt jau mēneša izskaņā sāksies cīņa par reāliem punktiem turnīra tabulā. Pasaules kausa kvalifikācijas ietvaros 27. augustā Latvija viesosies pie Horvātijas, bet 30. augustā mājās aizvadīs spēli pret Izraēlu.
Šobrīd 2027. gada PK kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā situācija prasa maksimālu koncentrēšanos. Latvijas izlase ar trim uzvarām un trim zaudējumiem (bilance 3-3) atrodas ceturtajā pozīcijā. Grupas pārliecinoši līderi ir poļi, kuri cīnās bez zaudējumiem (6-0), bet viņiem cieši pa pēdām seko Horvātija un Vācija (abām komandām pa piecām uzvarām). Aiz Latvijas šobrīd paliek Nīderlande un Izraēla, kas otro kārtu sāk ar diviem panākumiem.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Ojārs Siliņš, Mareks Mejeris (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šulcs ("Rīgas zeļļi"), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Klāvs Čavars (bez kluba), Rihards Lomažs (bez kluba), Tomass Talcis ("Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa (bez kluba), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Toms Skuja ("Rīgas zeļļi"), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija).