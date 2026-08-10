Rīgas "Zeļļi" pastiprinās ar pagājušās sezonas vienu no Polijas līgas rezultatīvākajiem basketbolistiem
Latvijas basketbola klubam "Rīgas zeļļi" pievienojies amerikāņu aizsargs Bens Šungu, pirmdien paziņoja Rīgas komanda.
28 gadus vecais basketbolists aizvadītajā sezonā spēlēja Polijas čempionātā, pārstāvot Varšavas "Legia" un Krosno "Miasto Szkla".
Krosno komandas rindās vīņš 13 spēlēs vidēji izcēlās ar 17,9 punktiem, 3,9 atlēkušajām bumbām un 4,8 rezultatīvām piespēlēm, kļūstot par vienu no Polijas čempionāta rezultatīvākajiem spēlētājiem sezonas otrajā pusē.
Eiropā Šungu karjeras laikā spēlējis Vācijā, Igaunijā, Turcijā, Izraēlā un Polijā. 2023./2024. gada sezonā viņš "Kalev"/"Cramo" rindās izcīnīja Igaunijas čempiontitulu, Igaunijas kausu un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju.
Pirms karjeras Eiropā viņš piecas sezonas pavadīja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) augstākajā divīzijā Vermontas Universitātes komandā un 2022. gadā tika atzīts par "America East" konferences labāko spēlētāju.
Šosezon "Rīgas zeļļi" līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī ULEB Eirokausā. 2023. gadā dibinātie "Rīgas zeļļi" aizvadītajā sezonā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) nepārvarēja ceturtdaļfinālu, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) izcīnīja bronzas godalgas.