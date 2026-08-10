Arī bez Artūra Žagara. Latvijas basketbola izlasei vēl viens nepatīkams pārsteigums
Latvijas basketbola izlasei 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs būs jāiztiek bez Artūra Žagara, kurš sākotnēji atradās kandidātu vidū.
Artūrs Žagars pirms nedēļas parakstīja līgumu ar Ķīnas basketbola klubu Džedzjanas "Golden Bulls", iespējams, tieši jaunās komandas nostājai kļūstot par izšķirošo lēmuma maiņā par palīdzību izlasei.
Artūrs Žagars bija starp 16 kandidātiem jau tā ar lieliem iztrūkumiem esošajā sastāvā. Tajā nebija redzami tādi vārdi kā Rodions un Artūrs Kurucs, Dāvis Bertāns, Andrejs Gražulis, Kristaps Porziņģis un Rolands Šmits. Dāvis Bertāns kandidātu nosaukšanas dienā oficiāli paziņoja par karjeras beigām valstsvienībā, Kristapam Porziņģim spēlēt liedz Goldensteitas "Warriors", kamēr citu sakarā iemesli ir dažādi, ieskaitot pat atteikšanos spēlēt augusta logā.
Šim sarakstam pēkšņi pievienojies Žagars. Viņš jūnija mačos pret Austriju un Nīderlandi, kurās Latvijas basketbolisti izcīnīja divas svarīgas uzvaras un tādējādi garantēja vietu nākamajā kvalifikācijas kārtā, bija starp līderiem.
Pret jūnija logu kandidātu rindās atgriezušies Kristers Zoriks un Marejs Mejeris, pēc ilgāka pārtraukuma kandidātu rindās redzams Ojārs Siliņš, savukārt pie debijas spēlēm var tikt Rolands Šulcs un Tomas Talcis. Latvijas basketbolistiem 19. un 23. augustā paredzētas pārbaudes spēles pret Slovēniju un Ukrainu, savukārt 28. un 30. augustā nākamie kvalifikācijas mači pret Horvātiju un Izraēlu.