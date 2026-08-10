Talantīgais basketbolists Beruē ar spilgto sniegumu U-16 Eiropas čempionātā ieraksta savu vārdu vēsturiskā statistikā
U-16 Eiropas čempionātā basketbolā dominē Latvijas izlases spēlētājs Bendžamins Jānis Beruē. Grupas noslēdzošajā spēlē viņš iekrāja statistiku, ar kuru līdz tam turnīra vēsturē varēja lepoties vēl tikai divi spēlētāji.
Uzvarā pret Čehiju ar rezultātu 95:80 Bendžamins Jānis Beruē laukumā pavadītajās 31:12 minūtēs guva 33 punktus, izcīnīja 22 atlēkušās bumbas, atdeva divas piespēles, bloķēja divus metienus un pieļāva divas kļūdas.
Beruē kļuva tikai par trešo spēlētāju U-16 Eiropas čempionāta vēsturē, kurš vienā spēlē guvis vismaz 30 punktus un iekrājis vismaz 20 atlēkušās bumbas. Līdz šim to paveikuši bija spānis Rikijs Rubio un serbs Marko Pečarskis. 2006. gadā Rubio spēlē pret Krieviju guva 51 punktu un izcīnīja 24 atlēkušās bumbas, savukārt Pečarskis 2016. gadā tieši pret Latviju iemeta 30 punktus un izcīnīja 27 bumbas zem groziem.
Rubio karjera īpašus komentārus neprasa. No 2011. līdz 2024. gadam viņš spēlēja dažādās NBA komandās, bet ar Spānijas izlasi Rubio kļuvis par divkārtējo Eiropas čempionu un pasaules kausa ieguvēju 2019. gadā. Pečarskis līdz NBA neaizspēlējās - viņu nemaz nedraftēja NBA. Viņš spēlējis dažādās Eiropas komandās, pēdējais pieraksts ir Atēnu AEK.
Pēc trijām aizvadītajām spēlēm Beruē ir U-16 rezultatīvākais spēlētājs - viņš vidēji spēlē gūst 27,7 punktus. Tuvākajam sekotājam no Rumānijas, Sebastianam-Petru Lapustem ir vidēji iemesti 25 punkti. Arī izcīnītajās atlēkušajās bumbās vidēji spēlē Beruē ir visa turnīra līderis - viņam līdz šim vidēji 16,3 bumbas zem groziem. Nākamajam labākajam Pavlem Jovanovičam no Serbijas ir 11,5 bumbas.
Otrdien, 11. augustā, Latvijas U-16 izlase cīņā par vietu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā spēkosies pret Serbiju, kas grupā zaudēja visās trijās spēlēs pret Lietuvu, Poliju un Rumāniju.