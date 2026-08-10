Ostapenko Toronto turpina uzvaras gājienu dubultspēlēs un sasniedz “WTA 1000” turnīra pusfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji svētdien nodrošināja vietu Toronto WTA "1000" turnīra dubultspēļu sacensību pusfinālā.
Turnīrā ar piekto numuru izsētais pāris Ostapenko/Sje ceturtdaļfinālā ar 7-6 (7:4), 6-4 pārspēja amerikānieti Enu Li un Dānijas tenisisti Klāru Tausoni.
Par iekļūšanu pusfinālā Ostapenko nopelnījusi 390 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Cīņā par vietu finālā Latvijas un Taivānas duets spēkosies ar itālieti Sāru Errani un amerikānieti Nikolu Meliharu-Martinesu, kurām turnīrā ticis trešais numurs.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko/Sje ar 6-2, 6-2 pieveica grieķieti Mariju Sakari un Donnu Vekiču no Horvātijas, bet otrajā kārtā ar ar 6-4, 7-6 (7:1) pieveica Ulriki Eikeri no Norvēģijas un amerikānieti Kvinu Glīsoni.
Iepriekš ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Ostapenko vienspēļu turnīrā no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā kārtā pēc rezultāta 0-6, 0-4 nepabeidza spēli ar ķīnieti Džanu Šuai.
Turnīrs Toronto norisinās cietā seguma kortos.