Latvijas U-16 basketbolisti uzvar Čehiju un triumfē apakšgrupā
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase svētdien Rumānijā Eiropas čempionātā izcīnīja trešo uzvaru un nodrošināja pirmo vietu apakšgrupā.
B grupas trešajā spēlē Latvijas basketbolisti ar 95:80 (20:20, 36:21, 19:19, 20:20) pārspēja vienaudžus no Čehijas.
Latvijas izlases panākumu ar 33 punktiem un 22 atlēkušajām bumbām sekmēja Bendžamins Jānis Beruē, Markuss Jahovičs iekrāja 21 punktu, bet desmit punktus guva Matīss Preimanis.
Čehijas komandā ar 19 un 18 punktiem izcēlās attiecīgi Jans Kopeckis un Matejs Snobls.
Piektdien pirmajā spēlē latvieši ar 82:70 pārspēja vienaudžus no Itālijas un sestdien ar 88:63 apspēlēja Turciju. Pēc trīs spēļu kārtām Latvijas basketbolisti ar bilanci 3-0 ieņēma pirmo vietu B grupā.
Otrdien astotdaļfinālā latvieši spēlēs ar Serbijas basketbolistiem, kuri A grupā piedzīvoja trīs neveiksmes un ierindojās ceturtajā pozīcijā. Šīs spēles uzvarētāji turpinās cīņu par medaļām, bet zaudētāji - par 9.-16. vietu. Pēdējo trīs vietu ieguvēji zaudēs vietu A divīzijā.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, jūlija vidū pārbaudes turnīrā Stambulā latvieši ar 58:85 piekāpās Turcijai, ar 74:82 zaudēja Vācijai un pagarinājumā ar 83:90 piekāpās vienaudžiem no Grieķijas. Jūlija beigās Rīgā latvieši dalīja uzvaras uz pusēm ar Izraēlas vienaudžiem (80:62 un 81:87).
Baltijas kausā pagājušās nedēļas nogalē latvieši ar 95:86 uzvarēja Igaunijas U-16 vienību, ar 80:71 pieveica lietuviešus, bet ar 77:81 zaudēja spāņiem.
Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenajam trenerim Edijam Šleseram palīdz treneri Gunārs Gailītis un Sandis Poga.
Eiropas čempionāts Oradjā norisināsies līdz 15. augustam.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).