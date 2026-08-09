Mūžībā devies leģendārais NBA treneris Dons Nelsons, kura vadībā uzplauka Andris Biedriņš
86 gadu vecumā mūžībā devies Basketbola Slavas zālē uzņemtais amerikāņu treneris un bijušais spēlētājs Dons Nelsons, svētdien paziņojusi viņa ģimene.
“Svētdienas rītā mūsu mīļotais vīrs, tētis, vectēvs un vecvectēvs Dons Nelsons mierīgi devās pie Kunga, mīlošās ģimenes lokā. Viņa pēdējā nedēļā draugi un ģimene bija viņam līdzās, daloties draudzības svētībā un atceroties dārgas kopīgās atmiņas,” teikts ģimenes paziņojumā.
Latvijas basketbola līdzjutējiem Nelsona vārds īpaši saistās ar Andri Biedriņu un Goldensteitas “Warriors”. Nelsons komandas galvenā trenera amatā atgriezās 2006. gadā, kad Biedriņš gatavojās savai trešajai NBA sezonai. Tieši Nelsona vadībā latviešu centrs ieguva ievērojami lielāku spēles laiku un kļuva par vienu no nozīmīgākajiem “Warriors” garā gala spēlētājiem.
Jau 2006. gada nogalē amerikāņu prese Biedriņa progresu lielā mērā saistīja ar Nelsona ierašanos. Pats Biedriņš tolaik atzina, ka Nelsona ātrais spēles stils viņam ir piemērots un lielāks spēles laiks ļāvis justies arvien pārliecinošāk.
Nelsona vadītā “Warriors” komanda 2007. gadā sagādāja vienu no skaļākajiem pārsteigumiem NBA izslēgšanas spēļu vēsturē. Astotajā vietā Rietumu konferencē finišējusī Goldensteita pirmajā kārtā izslēdza ar pirmo numuru izsēto Dalasas “Mavericks”.
Nelsons NBA galvenā trenera amatā aizvadīja 31 sezonu un izcīnīja 1335 uzvaras regulārajā čempionātā. Pašlaik tas ir otrs labākais rādītājs NBA vēsturē aiz Grega Popoviča. Nelsons trīs reizes – 1983., 1985. un 1992. gadā – tika atzīts par NBA gada labāko treneri.
Viņš vadīja Milvoki “Bucks”, Goldensteitas “Warriors”, Ņujorkas “Knicks” un Dalasas “Mavericks”.
Pirms trenera karjeras Nelsons pats 14 sezonas spēlēja NBA. Lielāko daļu karjeras viņš pārstāvēja Bostonas “Celtics”, ar kuru piecas reizes kļuva par NBA čempionu. Bostonas klubs vēlāk iemūžināja Nelsona 19. numuru.
2012. gadā Nelsons par savu ieguldījumu basketbolā tika uzņemts Neismita Basketbola Slavas zālē.