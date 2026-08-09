“Riga” sakauj “Ogre United” un atgūst virslīgas līderpozīciju
"Riga" komanda svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 26. kārtas mačā mājās ar rezultātu 4:1 (4:1) pārspēja "Ogre United" vienību.
"Riga" komandai vārtus guva Kaju Ferreira, Muhameds Badamosi, Zinedīns Ulads un Abners Salless. Ogrēniešiem vienīgos vārtus guva Matvijs Marusijs.
Jau spēles otrajā minūtē rīdzinieki sarāva pretinieku aizsardzību un Ferreira sita bumbu neaizsargātos vārtos. Mača 17. minūtē pēc Maksima Toņiševa piespēles Badamosi bija precīzs no soda laukuma vidus.
Cīņas 26. minūtē Marusijs izskrēja viens pret pretinieku vārtiem un panāca 1:2, bet puslaika beigās rīdzinieki ar diviem gūtiem vārtiem pēc Badamosi piespēlēm nostiprināja vadību. Vispirms pie vārtiem izcēlās Abners, bet pēc tam Ulads izpildīja nekļūdīgu sitienu no soda laukuma robežas.
Pēdējo nepilnu spēles pusstundu mājinieki pavadīja desmit vīru sastāvā, jo sarkano kartīti saņēma Raki Auani.
Pirms tam "Auda" viesos ar 1:0 uzvarēja "Jelgavu", bet "Liepāja" mazākumā izrāva uzvaru 2:1 pār tiešo konkurenti "Super Nova".
Pirmdien 26. kārtas noslēgumā RFS savā laukumā tiksies ar "Grobiņu".
Jau ziņots, ka sestdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 2:0 pārspēja "Tukums 2000" komandu.
"Riga" 25 mačos guvusi 64 punktus, bet RFS 24 spēlēs - 62 punktus. Tālāk "Auda" 24 cīņās ir sakrājusi 46, "Daugavpils" 26 mačos - 36 punktus, bet "Liepājai" ir 34 punkti 25 spēlēs. "Super Nova" ir 27 punkti 24 mačos, 26 cīņās "Jelgavai" ir 25 punkti un "Grobiņai" - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai ir 20 punkti 26 spēlēs, bet Ogres "United" - 14 punkti 25 mačos.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.