Graudiņa/Samoilova finālā piekāpjas šveicietēm un Hamburgā tiek pie sudraba
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova svētdien Vācijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" turnīru noslēdza otrajā vietā.
Ar trešo numuru sacensībās izsētais Latvijas pāris finālā ar 0-2 (19:21, 18:21) zaudēja šveicietēm Ninnai Brunnerei un Tanjai Hīberli (6.), kuras uzvarēja apakšgrupas mačā.
Par otro vietu turnīrā Latvijas duets nopelnīja 1100 ranga punktus un tika pie 20 000 ASV dolāru.
Graudiņa/Samoilova "Elite 16" turnīru finālos spēlējušas piecas reizes un visos piecos piedzīvojušas zaudējumus.
Pirms tam latvietes pusfinālā ar 2-1 (16:21, 25:23, 15:11) pārspēja brazīlietes Karolu Salgadu/Rebeku Kavalkanti (2.).
Vīriešu konkurencē trešo vietu izcīnīja Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots, bet Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs sestdien piedzīvoja zaudējumu "play-off" turnīra pirmajā kārtā un sacensības beidza ar dalītu devīto vietu.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.