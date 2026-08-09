Pretinieki neiziet kortā - Pļaviņam/Fokerotam bronza Hamburgas “Elite 16”
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots svētdien Vācijā nodrošināja trešo vietu pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" turnīrā, pretiniekiem neizejot kortā.
Turnīrā ar piekto numuru izsētajiem Pļaviņam un Fokerotam bronzas spēlē bija jātiekas ar nīderlandiešiem Stēvenu van de Veldi un Joriku de Grūtu (10.), taču pretinieki traumas dēļ neizgāja kortā.
Pirms tam latvieši pusfinālā ar 1-2 (21:16, 19:21, 12:15) piekāpās vāciešiem Nilsam Ēlersam un Lui Vistam (11.).
Trešā vieta turnīrā dod 1000 ranga punktus un 14 000 ASV dolāru lielu naudas balvu.
Jau ziņots, ka Latvijas duets uzvarēja visās trīs apakšgrupas spēlēs, bet ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 25:23) pieveica brazīliešus Evandru Gonsalvesu un Arturu Lanci (7.).
Sieviešu turnīrā finālu sasniedza Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, kuras izšķirošajā mačā spēkosies ar Šveices duetu Ninu Brunneri un Tanju Hīberli (6.).
Iepriekš ziņots, ka otrs Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs sestdien piedzīvoja zaudējumu "play-off" turnīra pirmajā kārtā un sacensības beidza ar dalītu devīto vietu un 600 pasaules ranga punktiem.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.