“Liepāja” mazākumā izrauj uzvaru pār “Super Nova”, “Auda” pieveic “Jelgavu”
"Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 26. kārtas turpinājumā "Auda" viesos ar 1:0 (1:0) uzvarēja "Jelgavu", bet "Liepāja" mazākumā izrāva uzvaru 2:1 (0:1) pār tiešo konkurenti "Super Nova".
Jelgavā notikušajā mačā "Auda" vārtus guva pirmā puslaika pēdējā minūtē, kad Jevgenijs Miņins izpildīja soda sitienu. Bumba pēc Miņina sitiena atsitās pret "Jelgavas" futbolistu veidoto "sieniņu" un nonāca atpakaļ pie futbolista, kurš to ar rikošeta palīdzību no distances raidīja tīklā.
Tikmēr mačā, kurā "Super Nova" Rīgā uzņēma "Liepāju", viesi pēc nospēlētas pusstundas nonāca mazākumā, jo otro dzelteno kartīti saņēma Žuāu Pedru jeb Taliska.
Pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē pēc Ivana Patrikejeva izpildītā stūra sitiena Jegors Cīrulis netraucēts sita bumbu mērķī un panāca 1:0 "Super Nova" labā.
Otrajā puslaikā 59. minūtē pēc virslīgas labākā vārtu guvēja Oloko Edes piespēles Danila Patijčuks no vārtu priekšas panāca 1:1, bet 87. minūtē, vēlreiz asistējot Edem, Abioduns Ogunniji izrāva liepājniekiem uzvaru.
Vēl šodien "Riga" savā laukumā uzņem "Ogre United" futbolistus.
Pirmdien 26. kārtas noslēgumā RFS savā laukumā tiksies ar "Grobiņu".
Jau ziņots, ka sestdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 2:0 pārspēja "Tukums 2000" komandu.
24 spēlēs RFS ir 62 punkti, bet "Riga" vienībai - 61 punkts. "Auda" 24 cīņās ir sakrājusi 46, bet "Daugavpils" 26 mačos - 36 punktus. "Liepājai" ir 34 punkti 25 spēlēs, "Super Nova" 27 punkti 24 mačos, 26 cīņās "Jelgavai" ir 25 punkti un "Grobiņai" - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai ir 20 punkti 26 spēlēs, bet Ogres "United" - 14 punkti 24 mačos.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.