Latvijas čempionātā paravieglatlētikā visvairāk titulu izcīna Maksims (bildē), Apinis, Reiere un Finogenovs.
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Vakar 17:45
Maksims, Apinis, Reiere un Finogenovs Latvijas čempionātā izcīna pa trim zelta medaļām
Raivo Maksims, Aigars Apinis, Silvija Reiere un Igors Finogenovs trešdien Latvijas čempionātā paravieglatlētikā izcīnīja pa trīs zelta medaļām katrs.
Maksims kļuva par čempionu diska mešanā, šķēpa mešanā un lodes grūšanā, Apinis uzvarēja šajās disciplīnās parasportistiem ratiņkrēslos, bet Reiere un Finogenovs izcīnīja pa trīs zelta medaļām 100 un 800 metru skrējienos, kā arī tāllēkšanā.
Pa divām uzvarām izcīnīja Liene Vērzemniece, Diāna Krūmiņa un Artjoms Beršedovs.
Sacensību programmā bija iekļauta lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, vālītes mešana, tāllēkšana, kā arī 100 un 800 metru skrējieni.
Čempionātā startēja 37 parasportisti - 27 vīrieši un 10 sievietes. Desmit no dalībniekiem bija čempionāta debitanti.