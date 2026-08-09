Fernandess pārspēj čempionāta līderi Martinu un izcīna otro uzvaru "MotoGP" karjerā
Spānijas motosportists Rauls Fernandess svētdien Lielbritānijā bija ātrākais motošosejas pasaules čempionāta "MotoGP" klases 11. posmā - Lielbritānijas "Grand Prix" -, otro reizi karjerā izcīnot uzvaru.
Sacīksti no pirmās pozīcijas sāka pasaules čempionāta kopvērtējuma līderi spānis Horhe Martins ("Aprilia"), taču pēc starta viņu apdzina Fernandess ("Trackhouse"), kurš nosargāja pirmo pozīciju visus 20 apļus, pārspējot Martinu par 2,538 sekundēm.
Labāko trijnieku noslēdza itālis Marko Bedzeki ("Aprilia"), piekāpjoties uzvarētājam vēl nepilnu sekundi, bet ceturtajā pozīcijā ierindojās spānis Alekss Markess ("Gresini").
Fernandesam šī ir tikai otrā uzvara karjerā. Iepriekš viņš uzvarēja "MotoGP" klases posmā pagājušās sezonas izskaņā, ieņemot pirmo vietu Austrālijas "Grand Prix" sacīkstē.
Sestdien Silverstounas trasē tika aizvadīta arī sprinta sacīkste, kurā pirmo vietu ieņēma Martins. Otrajā vietā viņam sekoja Japānas motosportists Ai Ogura ("Trackhouse"), kamēr trešais bija Bedzeki.
Kopvērtējumā pēc 11 posmiem līderpozīcijā ar 240 punktiem ir Martins, otrais ar 209 punktiem ir Bedzeki, trešo vietu ar 203 punktiem ieņem Ogure, bet ceturtajā pozīcijā ar 200 punktiem ierindojas spānis Marks Markess ("Ducati").
Šosezon "MotoGP" notiks 22 posmi, meistarsacīkstēm noslēdzoties novembrī. Iepriekšējā sezonā savu septīto "MotoGP" titulu izcīnīja Marks Markess.