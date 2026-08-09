Latvijas U-18 basketbolistes Eiropas čempionātu noslēdz astotajā vietā
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlase svētdien Stokholmā Eiropas čempionātā cīņā par septīto vietu piedzīvoja neveiksmi un ierindojās astotajā pozīcijā.
Latvijas izlase, izvadot maču desmit spēlētāju sastāvā, ar 68:82 (19:26, 15:25, 18:18, 16:13) piekāpās vienaudzēm no Itālijas.
Anete Ozoliņa ar 16 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākā Latvijas valstsvienības rindās, Jasmīne Šamate iekrāja 12 punktus, 11 rezultatīvas piespēles un septiņas bumbas zem groziem, kamēr pa 11 punktiem pievienoja Marta Ploriņa un Ieva Vēvere.
Itālijas komandā Frančeska Baldasare izcēlās ar 20 punktiem.
Sestdien latvietes pirmajā mačā par 5.-8. vietu ar 56:67 zaudēja Polijas vienaudzēm, bet itālietes ar 55:62 atzina Beļģijas pārākumu.
Latvijas basketbolistes D grupas spēlēs ar 72:64 uzvarēja Horvātiju, ar 60:64 zaudēja Serbijai un ar 70:73 - Polijas vienaudzēm, ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 54:48 tika uzvarēta Slovēnija, bet ceturtdaļfinālā ar 57:73 zaudēts Francijai.
Savukārt Itālija B grupā ar 84:75 uzvarēja Zviedriju, ar 66:78 piekāpās Somijai un ar 62:63 zaudēja beļģietēm. Astotdaļfinālā itālietes ar 61:59 apspēlēja Ungāriju, bet ceturtdaļfinālā ar 41:95 piedzīvoja sagrāvi pret Spāniju.
Iekļūstot labāko astotniekā, Latvijas basketbolistes jau ir nosargājušas vietu Eiropas čempionāta A divīzijā.
Sagatavošanās procesā Latvijas juniores aizvadīja sešas spēles pārbaudes turnīros Ķīnā, Rīgā divreiz piekāpās Izraēlas U-18 izlasei, kā arī divās spēlēs Vācijā dalīja uzvaras uz pusēm ar mājiniecēm. Baltijas kausā latvietes zaudēja Turcijai, bet apspēlēja Lietuvu un Igauniju.
Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim Rūdolfam Rozītim izlasē palīdz treneri Mudīte Gūtmane un Edgars Ikstens, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Mila Luzgina ("Daugavpils"/"TTT Rīga"), Jasmīne Šmate (RSU-2), Arta Ulle, Zane Dzenīte, Santa Ozola, Emija Gulbe, Madlēna Pērse, Marta Ploriņa (visas - "TTT Juniores"), Ieva Vēvere, Anete Ozoliņa (abas - RSU), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"/"TTT Rīga"), Kerlīna Balode (Bertānu VBS).