Latvijas pludmales volejbolists Kristians Fokerots.
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Vakar 15:11
Pļaviņš un Fokerots Hamburgas "Elite 16" turnīrā cīnīsies par bronzu
Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots svētdien Hamburgas "Elite 16" turnīra pusfinālā piedzīvoja zaudējumu. Taču turnīrs vēl nav galā, un ir iespēja pacīnīties par bronzas godalgām.
Turnīrā ar piekto numuru izsētie Pļaviņš un Fokerots pusfinālā ar 1-2 (21:16, 19:21, 12:15) piekāpās vāciešiem Nilsam Ēlersam un Lui Vistam.
Cīņā par trešo vietu Latvijas duets spēkosies ar norvēģiem Annešu Mūlu/Kristianu Sērumu vai nīderlandiešiem Stēvenu van de Veldi un Joriku de Grūtu. Spēle par trešo vietu paredzēta plkst. 18 pēc Latvijas laika.
Jau ziņots, ka latvieši uzvarēja visās trīs apakšgrupas spēlēs, bet ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:18, 25:23) pieveica brazīliešus Evandru Gonsalvesu un Arturu Lanci.
Sieviešu turnīrā finālu sasniedza Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, kuras izšķirošajā mačā spēkosies ar Šveices duetu Ninu Brunneri un Tanju Hīberli.