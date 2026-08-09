Latvijas sieviešu duets Graudiņa/Samoilova iekļūst prestižā Hamburgas "Elite 16" finālā
Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova svētdien iekļuva Vācijā notiekošā profesionālās pludmales volejbola tūres "Elite 16" posma finālā Hamburgā.
Ar trešo numuru sacensībās izsētais Latvijas pāris pusfinālā ar 2-1 (16:21, 25:23, 15:11) pārspēja brazīlietes Karolu Salgadu/Rebeku Kavalkanti (2.).
Finālā Samoilova un Graudiņa cīnīsies ar Šveices duetu Ninu Brunneri un Tanju Hīberli (6.), kuras Latvijas pludmales volejbolistes apspēlēja apakšgrupas mačā. Cīņa par zelta godalgām paredzēta plkst. 19 pēc Latvijas laika.
Jau ziņots, ka apakšgrupā latvietes uzvarēja visās trīs spēlēs, bet ceturtdaļfinālā Graudiņai un Samoilovai bija paredzēts spēkoties ar brazīlietēm Tamelu Koradello/Viktoriju Lopesu (8.), taču savainojuma dēļ pretinieces neizgāja laukumā, Latvijas duetam bez cīņas iekļūstot pusfinālā.
Vīriešu konkurencē pusfinālā svētdien cīnīsies arī Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots, kuri izsēti ar piekto numuru un spēkosies ar vāciešiem Nilsu Ēlersu un Lui Vistu (11.).