Samauskis iekļūst pasaules U-20 čempionāta finālā diska mešanā
Latvijas vieglatlēts Toms Samauskis sestdien pasaules U-20 čempionātā ASV ar jaunu Latvijas U-20 rekordu kvalificējās diska mešanas finālam.
Kvalifikācijā Samauska pirmais mēģinājums netika ieskaitīts, bet otrajā viņš raidīja disku 60,61 metru tālu. Lai iekļūtu finālā, vajadzēja raidīt disku vismaz 60,50 metrus tālu.
Savā grupā Latvijas sportists sasniedza sesto labāko rezultātu, bet kopvērtējumā ierindojās 13. pozīcijā un kā pēdējais nodrošināja vietu finālā. Savukārt kvalifikācijā labāko rezultātu sasniedza Austrijas sportists Štefans Gaisbauers, kurš raidīja disku 63,11 metrus tālu.
Vēl 400 metru barjerskrējienā sieviešu konkurencē Ksenija Kozlova pusfinālā savā skrējienā finišēja 59,81 sekundē un bija sestā, kopvērtējumā ieņemot 23. vietu. Finālā iekļuva katra skrējiena trīs ātrākās sportistes.
Savukārt desmitcīņā Ernests Lešinskis pēc septiņām disciplīnām bija 24. vietā, taču kārtslēkšanā viņš neizgāja uz starta un izstājās no sacensībām.
Pasaules U-20 čempionātā, kas norisinās līdz 9. augustam Oregonā, Latviju pārstāv Brenda Džiliana Apsīte trīssoļlēkšanā, Toms Samauskis diska mešanā, Ernests Lešinskis un Kārlis Feldmanis desmitcīņā, Nikola Bunde un Adriana Reitmane septiņcīņā, Emīls Lamba 400 metru sprintā, Ksenija Kozlova un Toms Melderis 400 metru barjersprintā, Haralds Nungurs vesera mešanā un Elizabete Cīrule 100 metru barjersprintā.