“Mājās finālam bija jābūt kā minimums!” Ļebedevs atklāj, kas viņu pievīla Rīgas “Grand Prix”
Latvijas spīdvejistam Andžejam Ļebedevam sestdien Rīgā "Grand Prix" sacensībās jau no paša sākuma bija grūtības startā, pēc sacīkstēm teica motosportists.
Jau ziņots, ka Ļebedevs sestdien sasniedza pusfinālu, kurā finišēja otrais, netiekot finālā, un izcīnīja sesto vietu.
"Mājās finālam bija jābūt kā minimums, un, protams, ka gribēju to sasniegt un iepriecināt cilvēkus, kuri atnāca. Taču, skatoties uz sacensībām kopumā, gāja kā pa kalniem un lejām. Iespējams, atskatoties uz sacensībām, secināšu, ka no tām izvilkām vairāk nekā mums deva motocikls un treks," stāstīja Ļebedevs.
Savā dienas ceturtajā braucienā Ļebedevs palika bez punktiem, jo piedzīvoja sadursmi ar dāni Mihaelu Jepsenu-Jensenu un tika izslēgts no atkārtotā brauciena.
"Ja kritiens būtu mazliet citādākā virzienā, iespējams, ar riepu trāpītu pa galvu. Tikai aizķēra plecus un atsitu elkoni pret treku. Ar veselību viss kārtībā. Vai tas kādā veidā ietekmēja šodienas rezultātu? Domāju, ka nē. Man jau no paša sākuma bija ļoti grūti startā, nevarēju tik ātri aizbraukt, kā vēlētos. Tas bija svarīgākais elements," secināja Ļebedevs.
Kā preses konferencē atzina Latvijas motosportists, sestdien Biķernieku treks nebija tik labā stāvoklī kā piektdien, kad norisinājās Pasaules kausa pusfināls.
"Treka meistariem vajadzētu savilkt kopā visu negatīvo un jāuzlabo metodika, lai divas dienas pēc kārtas varētu labi nobraukt. Piektdien treks bija labs, bet sestdienas sacensībām to neizdevās sagatavot. Bija daudz riču un bedrīšu, un mūs visu laiku mētāja pa treku," teica Ļebedevs.
Eiropas čempionāta sezonu, kurā aizvadīts pirmais no četriem finālposmiem, divkārtējais čempions Ļebedevs sācis pieticīgi ar sešiem punktiem.
"Visa sezona rit kā pa kalniem un lejām - te labāka, te sliktāka. Tagad jūtu, ka motocikli ved uz priekšu un varu parādīt rezultātu. Eiropas čempionātā posmi ir nākamajos mēnešos, noteikti tajos pacīnīšos. Ir jācīnās par medaļām. Arī 2024. gadā, kad uzvarēju, vienā no posmiem nebija labs rezultāts. Tāpēc viss vēl ir manās rokās - jānobrauc pēdējie trīs posmi stabili, lai būtu kādas pozitīvas emocijas par šo sezonu," secināja Ļebedevs.
Ļebedevs savu sezonas labāko rezultātu sasniedza sestajā posmā Zviedrijā, kur iekļuva pusfinālā un izcīnīja piekto vietu.
Pērn Rīgā Ļebedevs izcīnīja trešo vietu.
2026. gadā "Grand Prix" sacensībās ir desmit posmi, no kuriem pēdējais posms septembra beigās ir paredzēts Polijā.