Apsīte pasaules U-20 čempionātā paliek 26 centimetrus no fināla
Latvijas sportiste Brenda Džiliana Apsīte sestdien pasaules U-20 čempionātā vieglatlētikā ASV trīssoļlēkšanā ieņēma 22. vietu.
Viena no sezonas līderēm kvalifikācijā aizlēca 12,74 metrus un 26 sportistu sacensībās ierindojās 22. vietā. Līdz iekļūšanai pamatsacensībās pietrūka 26 centimetru.
Labāko rezultātu 13,60 metri sasniedza rumāniete Darja Vrinčeanu.
Latvijas daudzcīņnieks Ernests Lešinskis pirmajā otrās sacensību dienas disciplīnā 110 metru barjerskrējienā sasniedza rezultātu 14,98 sekundes, nopelnot 852 punktus un ieņemot 23. vietu šajā disciplīnā.
1,750 kilogramus smaga diska mešanā Leišnieks ar rezultātu 36,75 metri ieņēma 22. vietu, nopelnot 599 punktus.
Pēc septiņām disciplīnām ar 5199 punktiem viņš 28 sacensības turpinošo sportistu vidū ieņem 24. vietu, bet par līderi ir kļuvis Zviedrijas pārstāvis Liams Belo da Silva, kura kontā ir 5905 punkti. Viņš par 90 punktiem apsteidz iepriekšējo līderi no Francijas Maelu Befasū Lanurjēnu.
Sportistiem vēl ir atlikušas sacensības kārtslēkšanā, šķēpa mešanā un 1500 metru skrējienā.
Jau ziņots, ka pēc palikšanas bez rezultāta tāllēkšanā otrs Latvijas sportists Kārlis Feldmanis piektdien izstājās no sacensībām pirms 400 metru skriešanas.
Pasaules U-20 čempionātā Latviju pārstāv Brenda Džiliana Apsīte trīssoļlēkšanā, Toms Samauskis diska mešanā, Ernests Lešinskis un Kārlis Feldmanis desmitcīņā, Nikola Bunde un Adriana Reitmane septiņcīņā, Emīls Lamba 400 metru sprintā, Ksenija Kozlova un Toms Melderis 400 metru barjersprintā, Haralds Nungurs vesera mešanā un Elizabete Cīrule 100 metru barjersprintā.
Pasaules čempionāts Oregonā beigsies svētdien.