Ļebedevs Biķerniekos paliek soli no fināla; Rīgas “Grand Prix” triumfē Zmarzliks
Latvijas spīdvejists Andžejs Ļebedevs sestdien Biķernieku trekā Rīgā ieņēma sesto vietu pasaules spīdveja čempionāta jeb spīdveja "Grand Prix" astotajā posmā.
Ļebedevs pirmajā un trešajā braucienā ieņēma trešo vietu, nopelnot pa punktam, bet otrajā braucienā uzvarēja, iegūstot trīs punktus.
Ceturtajā braucienā sadursmē ar dāni Mihaelu Jepsenu Jensenu Ļebedevs tika atzīts par vainīgu un atkārtotajā braucienā nepiedalījās, punktus nenopelnot.
Piektajā braucienā viņš finišēja otrais, posmā sakrājot septiņus punktus un iekļūstot pusfinālā.
Pusfināla braucienā viņš finišēja otrais un finālā neiekļuva.
Par brauciena uzvarētāju kļuva austrālietis Breidijs Kurcs, bet otrā pusfinālā uzvarēja polis Kacpers Vorina.
Viņi pievienojās divas pirmās vietas pēc pieciem braucieniem ieņēmušajiem pasaules čempionam polim Bartošam Zmarzlikam un britu spīdvejistam Robertam Lambertam.
Finālā uzvaru svinēja Zmarzliks, aiz sevis atstājot Lambertu un Kurcu.
Rīkotāju ielūgumu saņēmušais Daniils Kolodinskis otrajā un piektajā braucienā ieņēma trešo vietu, bet pārējos braucienos finišēja pēdējais, ar diviem punktiem ieņemot 15. vietu.
Zmarzliks Rīgā čempionāta kopvērtējumam nopelnīja 20, Lamberts - 18, Kurcs - 16 un Vorina - 14 punktus. Ļebedevs izcīnīja 11, bet Kolodinskis - divus punktus.
Kopvērtējumā pēc astoņiem posmiem līderis ar 129 punktiem ir Zmarzliks, 125 punkti ir Kurcam un 119 punkti - Lambertam.
Ļebedevs ar 60 punktiem ieņem devīto vietu, bet Kolodinskis ar diviem punktiem ieņem 24. vietu.
Kā rezervisti sacensībām tika pieteikti arī Oļegs Mihailovs un Jevgeņijs Kostigovs.
Ļebedevs savu sezonas labāko rezultātu sasniedza sestajā posmā Zviedrijā, kur iekļuva pusfinālā un izcīnīja piekto vietu.
Pērn Rīgā Ļebedevs izcīnīja trešo vietu.
2026. gadā "Grand Prix" sacensībās ir desmit posmi, no kuriem pēdējais posms septembra beigās ir paredzēts Polijā.
Ļebedevs pagājušajā sezonā kopvērtējumā ierindojās sestajā pozīcijā, bet par čempionu sesto reizi karjerā kļuva polis Bartošs Zmarzliks.