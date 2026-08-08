Mūžībā devies Lionela Mesi tēvs Horhe
68 gadu vecumā pēc ilgstošas slimības mūžībā devies Argentīnas futbola zvaigznes Lionela Mesi tēvs Horhe Mesi, vēsta BBC.
Horhe Mesi sestdienas agrā rītā nomiris slimnīcā savā dzimtajā pilsētā Rosario, Argentīnā. Viņš ilgus gadus bija arī sava dēla aģents – Horhe rūpējās par Lionela karjeru jau kopš viņa 14 gadu vecuma.
Šovasar izskanēja spekulācijas par Horhes Mesi veselības stāvokli. Mesi ģimene toreiz apstiprināja, ka viņš saskaras ar veselības problēmām, taču neatklāja plašāku informāciju par viņa slimību.
Horhem Mesi bija būtiska loma dēla ceļā līdz pasaules futbola virsotnei. Viņš bija kopā ar Lionelu arī 2022. gada Pasaules kausa izcīņā Katarā, kur Argentīnas izlase trešo reizi vēsturē kļuva par pasaules čempioni.
Lionels Mesi savas karjeras laikā astoņas reizes ieguvis prestižo “Ballon d'Or” balvu, četras reizes triumfējis UEFA Čempionu līgā un ar “Barcelona” izcīnījis desmit Spānijas čempiontitulus.
Horhe Mesi bija liels Rosario kluba “Newell's Old Boys” atbalstītājs, un tieši šajā klubā septiņu gadu vecumā savas futbola gaitas sāka Lionels.
2001. gadā, kad 13 gadus vecais Lionels pievienojās “Barcelona”, ģimene pārcēlās uz Spāniju. Vēlāk Mesi māte un trīs brāļi un māsas atgriezās Rosario, bet Horhe palika Barselonā kopā ar dēlu un turpināja rūpēties par viņa karjeru.
Horhes Mesi nāve jau iepriekš bija kļuvusi par nepatiesu ziņu avotu. Argentīnas televīzijas raidījuma vadītājs savulaik kļūdaini paziņoja par viņa nāvi Pasaules kausa spēles laikā. Vēlāk vadītājs atkāpās no amata, bet Mesi ģimene pauda sašutumu par, viņuprāt, nejūtīgo un necieņas pilno attieksmi pret privātu ģimenes jautājumu.