Latvijas duets Pļaviņš/Fokerots iekļūst Hamburgas "Elite 16" turnīra pusfinālā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots sestdien Vācijā iekļuva profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" turnīra pusfinālā.
Turnīrā ar piekto numuru izsētie Pļaviņš un Fokerots ar 2-0 (21:18, 25:23) pieveica brazīliešus Evandru Gonsalvesu un Arturu Lanci (7.).
Pusfinālā latvieši svētdien tiksies vai nu ar sacensību galvenajiem favorītiem no Zviedrijas Jākobu Heltingu-Nilsonu un Elmeru Andešsonu vai vāciešiem Nilsu Ēlersu un Lui Vistu (11.).
Jau ziņots, ka latvieši D grupas cīņās ar 2-0 (21:14, 25:23) pieveica Čeimu Šolku un Džeimsu Šovu (12.) no ASV, ar 2-0 (21:16, 21:19) - kvalifikāciju pārvarējušo Šveices duetu Juliāns Frīdli/Jonatans Jordans (13.) un ar 2-0 (21:19, 22:20) - Vācijas duetu Pauls Hennings/Lukass Pfrecšners (4.), izcīnot pirmo vietu grupā un uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Iepriekš ziņots, ka otrs Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs sestdien piedzīvoja zaudējumu "play-off" turnīra pirmajā kārtā un sacensības beidza ar dalītu devīto vietu un 600 pasaules ranga punktiem.
Sieviešu turnīrā visās trīs grupas spēlēs uzvarēja Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova. Sestdien viņām bez cīņas tika piešķirta uzvara mačā ar brazīlietēm Tamelu Koradello un Viktoriju Lopesu (8.), un pusfinālā Latvijas duets svētdien tiksies ar vēl vienu Brazīlijas pāri Karola Salgadu/Rebeka Kavalkanti (2.).
Par iekļūšanu pusfinālā abi Latvijas pāri jau ir nopelnījuši pa 900 pasaules ranga punktiem.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.