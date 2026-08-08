+25 pret Turciju! Latvijas U-16 izlase pārliecinoši uzvar arī otrajā Eiropas čempionāta spēlē
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase sestdien Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā spēlē pieveica Turcijas vienaudžus.
Latvieši B grupas spēlē uzvarēja ar 88:63 (38:16, 21:11, 10:17, 19:19).
Latvijas komandā pa 22 punktiem guva Markuss Jahovičs un Bendžamins Jānis Beruē, kura kontā arī 12 atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un pieci bloķēti metieni. 13 punktus guva Juris Sičkars, bet desmit punktus un sešas atlēkušās bumbas
sakrāja Markuss Aleksandrovs.
Turcijas izlasē 13 punktus guva Gokturks Junels, bet 11 punktus - Kuzejs Baisals.
Latvijas komanda deviņreiz bloķēja turku metienus, bet turkiem bloķēt pretinieku metienus neizdevās ne reizi.
Pēc pirmā latviešu izrāviena ar 4:0 turki spēja atspēlēties (6:6), taču pēc 11 gūtu punktu sērijas un Markusa Jahoviča trīspunktnieka tika panākta vadība ar 20:9, turpinot palielināt pārsvaru. Pirmās ceturtdaļas beigās pēc precīza Mārtiņa Rasnača trīspunktnieka tika sasniegts 24 punktu pārsvars - 38:14.
Otrajā ceturtdaļā rezultāta starpība turpināja pieaugt, puslaikam beidzoties ar 32 punktu pārsvaru - 59:27.
Spēles turpinājumā turki nedaudz samazināja rezultāta starpību, taču tuvāk par 51:73 ceturtajā ceturtdaļā netika.
Piektdien pirmajā spēlē latvieši ar 82:70 pārspēja Itālijas vienaudžus, bet Turcija ar 102:74 uzvarēja Čehiju.
Latvijas basketbolisti B grupā svētdien tiksies ar Čehiju.
Otrdien astotdaļfinālā latviešiem būs jāspēlē ar kādu no A grupas komandām (Serbija, Lietuva, Polija, Rumānija). Šīs spēles uzvarētāji turpinās cīņu par medaļām, bet zaudētāji - par 9.-16. vietu. Pēdējo trīs vietu ieguvēji zaudēs vietu A divīzijā.
Gatavojoties meistarsacīkstēm, jūlija vidū pārbaudes turnīrā Stambulā latvieši ar 58:85 piekāpās Turcijai, ar 74:82 zaudēja Vācijai un pagarinājumā ar 83:90 piekāpās vienaudžiem no Grieķijas. Jūlija beigās Rīgā latvieši dalīja uzvaras uz pusēm ar Izraēlas vienaudžiem (80:62 un 81:87).
Baltijas kausā pagājušās nedēļas nogalē latvieši ar 95:86 uzvarēja Igaunijas U-16 vienību, ar 80:71 pieveica lietuviešus, bet ar 77:81 zaudēja spāņiem.
Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenajam trenerim Edijam Šleseram palīdz treneri Gunārs Gailītis un Sandis Poga.
Eiropas čempionāts Oradjā norisināsies līdz 15. augustam.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).