“Daugavpils” ar uzvaru pār “Tukums 2000” turpina cīņu par ceturto vietu
"Daugavpils" sestdien savā laukumā svinēja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 26. kārtas spēlē.
"Daugavpils" ar 2:0 (0:0) pārspēja "Tukums 2000" komandu.
66. minūtē pēc minūti iepriekš laukumā uz mainu nākušā Ervīna Piņaskina piespēles atpakaļ viesu soda laukumā vārtus ar sitienu labajā apakšējā stūrī guva Džoels Jakubu - 1:0 mājinieku labā.
Mača kompensācijas laika otrajā minūtē bumba viesu soda laukumā atleca pie Raivja Skrebela, kurš to no 11 metru atzīmes raidīja vārtu kreisajā stūrī - 2:0.
"Daugavpils" pēc zaudējuma "Auda" vienībai ar 0:1 pēdējā cīņā ar 2:1 pieveica "Jelgavu" un cīnās par ceturto vietu turnīra tabulā.
Tukumnieki kopā ar zaudējumu "Super Nova" vienībai Latvijas kausa astotdaļfinālā bija cietuši septiņas neveiksmes pēc kārtas, nokļūstot pārspēļu zonā, bet pēdējā cīņā ar 2:1 pārspēja "Liepāju".
Šosezon komandas jau divreiz bija tikušās, abas reizes spēlei beidzoties ar rezultātu 1:1.
Svētdien "Riga" uzņems Ogres "United", "Jelgava" - "Auda" vienību un "Super Nova" - "Liepāju", bet pirmdien RFS savā laukumā tiksies ar "Grobiņu".
24 spēlēs RFS ir 62 punkti, bet "Riga" vienībai - 61 punkts. "Auda" 23 cīņās ir sakrājusi 43, bet "Daugavpils" 26 mačos - 36 punktus. "Liepājai" ir 31 punkts 24 spēlēs, "Super Nova" 27 punkti 23 mačos, 25 cīņās "Jelgavai" ir 25 punkti un "Grobiņai" - 21 punkts, "Tukums 2000" vienībai ir 20 punkti 26 spēlēs, bet Ogres "United" - 14 punkti 24 mačos.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.