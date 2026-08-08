Kaspars Cipruss reaģē uz Latvijas Basketbola savienības spēlētāju aizskaršanu: "Šādus gadījumus netolerēsim!"
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss savā "Facebook" profilā paziņoja, ka pēdējās dienās Latvijas Basketbola savienība saskārusies ar "vairākiem nepatīkamiem gadījumiem sociālajos tīklos, kuros spēlētāji tiek vērtēti un aizskarti pēc viņu ādas krāsas vai izcelsmes".
Pēc šiem gadījumiem Cipruss nolēmis neklusēt: "Latvijas basketbols mainās. Un tas ir labi. Mūsu izlasēs spēlē jaunieši ar dažādu ģimenes, kultūras un izcelsmes pieredzi. Viņi, viņu vecāki ir dzimuši Latvijā, auguši Latvijā, mācījušies mūsu skolās, trenējušies mūsu klubos un, pats galvenais - viņi izvēlas pārstāvēt Latviju."
"Kad viņi uzvelk Latvijas izlases kreklu, viņi ir mūsējie. Un mūsu attieksmei pret viņiem ir jābūt tieši tādai pašai," piebilda Cipruss un norādīja, ka Latvijas Basketbola savienība šādus gadījumus netolerēs.
"Mēs jau esam vērsušies pie starptautiskās basketbola organizācijas, lai šādi komentāri tiktu nekavējoties novērsti un tiktu pastiprināta uzmanība šādu situāciju novēršanai digitālajā vidē. Nepieciešamības gadījumā esam gatavi vērsties arī pie Latvijas tiesībsargājošajām institūcijām," uzsvērts ierakstā.
Cipruss sacīja, ka nav iespējams kontrolēt visu, ko cilvēki raksta internetā, bet var izvēlēties, kā uz to reaģējam.
"Un Latvijas basketbola izvēle ir skaidra - mēs iestājamies par savējiem. Jo Latvijas izlase nav par ādas krāsu. Nav par izcelsmi. Nav par to, no kurienes nāk tava ģimene," noslēgumā rakstīja Cipruss.