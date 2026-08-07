Latvijas basketbolistes pārbaudes turnīrā Stokholmā pārliecinoši sakauj Lietuvu
Latvijas sieviešu basketbola izlase piektdien Stokholmā pārbaudes turnīra otrajā mačā pieveica Lietuvas valstsvienību.
Latvijas izlase uzvarēja ar 83:65 (22:12, 25:20, 20:21, 16:12). Uzvarētājām 17 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Kitija Laksa, bet 13 punktus guva komandas kapteine Kate Vilka, kura realizēja visus septiņus soda metienus.
Lietuvietēm 18 punktus, 13 atlēkušās bumbas un trīs bloķētus metienus sakrāja Livija Sakevičūte, bet 13 punktus guva Rusne Augustinaite.
Latvijas izlases basketbolistes precīzāk meta tālmetienus (11/27 pret lietuviešu 5/17) un soda metienus (20/22 pret 18/30 Lietuvas izlasei), kā arī sakrāja vairāk rezultatīvu piespēļu (25:12).
Maču ar diviem Kitijas Laksas tālmetieniem, diviem Ievas Pulveres soda metieniem un diviem Lauras Melderes gūtiem punktiem Latvijas izlase sāka ar rezultātu 10:0.
Astotajā minūtē pēc Brigitas Sinickaites divpunktu metiena lietuvietes pietuvojās līdz 12:14, taču Latvijas izlase atbildēja ar vēl vienu izrāvienu, šoreiz 11 punktu vērtībā, otrās ceturtdaļas sākumā panākot vadību ar 25:12.
Puslaika beigās Latvijas izlases pārsvars pēc diviem precīziem Kates Vilkas soda metieniem sasniedza 19 punktus - 44:25. Trešajā ceturtdaļā rezultāta starpība turpināja svāŗstīties abpus 15 punktu robežas.
Pēdējās ceturtdaļas sākumā lietuvietes pēc precīza Ugnes Sirtautaites divpunktu metiena samazināja rezultāta starpību līdz 55:67, taču latvietes atbildēja ar deviņu punktu izrāvienu, 37. minūtē pēc Aleksas Gulbes divpunktu metiena panākot lielāko pārsvaru spēlē 83:58 un nodrošinot uzvaru.
Otrā piektdienas spēlē Zviedrija ar 73:68 pārspēja Somijas valstsvienību.
Ceturtdien latvietes pārbaudes turnīra pirmajā mačā ar 70:60 pārspēja Zviedriju, bet Lietuva ar 70:81 zaudēja Somijai.
Sieviešu valstsvienības dalībnieču koptreniņi notiek kopš jūlija vidus, komandas nodarbības savienojot ar darbu pēc individuālā plāna un rehabilitācijas pasākumiem.
Uz pārbaudes spēlēm Zviedrijā devās 12 spēlētājas, tai skaitā gan komandas ilggadējās līderes Ieva Pulvere, Kate Vilka un Kitija Laksa, gan valstsvienības debitantes Madlēna Ģērķe un Nikola Priede.
Latvijas sieviešu valstsvienība gatavojas 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas turnīram.
2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas turnīrā Latvija cīnīsies ar Itālijas, Slovēnijas un Austrijas izlasēm. Finālturnīram kvalificēsies pirmo divu vietu ieguvējas.
Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāvs turnīrā Stokholmā:
Tīna Grausa, Ieva Pulvere (abas - "TTT Rīga"), Elizabete Bulāne (Sārluī "Royals", Vācija), Aleksa Gulbe ("Basket Landes", Francija), Laura Meldere, Kate Vilka (abas - "Campobasso", Itālija), Vanesa Jasa ("Broni", Itālija), Nikola Priede (Ferolas "Baxi", Spānija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Digna Strautmane (Vroclavas "Sleza", Polija), Madlēna Ģērķe (Logroņo "Vinas", Spānija), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA).