Par spīti zaudējumam trešajā mačā, Bedrītis/Rinkevičs nodrošina Hamburgas turnīra "play-off"
Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs piektdien Vācijā cieta zaudējumu profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" turnīra grupas trešajā spēlē, taču pirmoreiz iekļuva šāda ranga sacensību "play-off" turnīrā.
Bedrītis/Rinkevičs, kuri turnīrā ir izsēti ar 16. numuru, A grupas pēdējā mačā ar 0-2 (15:21, 18:21) piekāpās norvēģiem Hendrikam Mūlam un Matiasam Berntsenam (9.).
Jau ziņots, ka kvalifikāciju pārvarējušie latvieši grupas pirmajās spēlēs ar ar 0-2 (16:21, 19:21) piekāpās sacensību galvenajiem favorītiem no Zviedrijas Jākobam Heltingam-Nilsonam un Elmeram Andešsonam un ar 2-0 (21:15, 21:15) pieveica poļus Mihalu Brilu un Bartošu Losjaku (8.).
Pēc Zviedrijas pāra uzvaras bez spēles pār Polijas duetu Latvijas pāris grupā ieņēma trešo vietu, iekļūstot "play-off" turnīra cīņās.
Jau ziņots, ka ar trim uzvarām trijās spēlēs savās grupās uzvarēja Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots un Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova sieviešu sacensībās.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības