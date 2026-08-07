Sīvā konkurencē Biķerniekos Latvijas spīdvejistiem trešā vieta Pasaules kausa pusfinālā; finālā iesoļo Dānija
Latvijas spīdveja izlase piektdien Rīgā ieņēma trešo vietu Starptautiskās Motosporta federācijas (FIM) Pasaules kausa pusfinālā, bet finālā iekļuva pusfināla uzvarētāja Dānijas izlase.
Pēc pirmajiem četriem braucieniem, kuros Andžejs Ļebedevs uzvarēja, Francis Gusts izcīnīja divus punktus, bet Daniils Kolodinskis un Jevgeņijs Kostigovs - pa vienam punktam, vadībā ar deviņiem punktiem izvirzījās Zviedrija, Latvija ar septiņiem punktiem bija otrā, Norvēģija bija sakrājusi piecus un Dānija - trīs punktus.
Otrajā braucienu sērijā dāņi guva uzvaras visos četros braucienos, kopā ar Zviedriju ar 15 punktiem nonākot vadībā. Latvijas izlase, Ļebedevam izcīnot divus punktus, bet Gustam, Kolodinskim un Kostigovam - pa vienam punktam, ar 12 punktiem bija atkāpusies uz trešo vietu, bet norvēģi bija sakrājuši sešus punktus.
Pēc trim braucienu sērijām pārliecinošā vadībā ar 22 punktiem izvirzījās Dānija, Zviedrijai un Latvijai bija pa 17 punktiem, bet Norvēģija bija sakrājusi desmit punktus. Savā braucienā uzvarēja Kolodinskis, bet divus punktus izcīnīja Ļebedevs.
Ceturtajā braucienu sērijā Latvijas izlasē punktus nopelnīja vien Ļebedevs, kurš, aizstājot komandas biedru, brauca divreiz un abas reizes guva divus punktus. Dānijai bija 33, Zviedrijai - 24, Latvijai - 23 un Norvēģijai - 15 punkti.
Ļebedevs savu pēdējo braucienu uzvarēja, bet Latvija ar trim uzvarām braucienos un 32 punktiem saglabāja trešo vietu. Par uzvarētājiem kļuva dāņi ar 40 punktiem, bet otrie ar 32 punktiem finišēja zviedri, kuri uzvarēja piecos braucienos. Latvijas spīdvejisti apsteidza Norvēģiju, kas sacensības beidza ar 15 punktiem.
Latvijas izlases sastāvā Ļebedevs guva 14 punktus sešos braucienos, astoņus punktus piecos braucienos sakrāja Kolodinskis, pa četriem punktiem četros braucienos - Kostigovs un Gusts, bet Oļegs Mihailovs vienīgajā braucienā finišēja otrais, nopelnot divus punktus.
Pasaules kauss spīdvejā norisinās reizi trīs gados. Šogad sacensības pirmo reizi sadalītas trīs posmos - divos pusfinālos un finālā.
Maijā pirmajā pusfinālā, kas norisinājās Vācijā, uzvaru izcīnīja Lielbritānija, izcīnot ceļazīmi uz finālu. Pusfinālā, kas norisinās Rīgā, arī ir izcīnīta viena ceļazīme uz finālu.
Pasaules kausa finālam jau ir kvalificējusies mājiniece Polija un 2025. gada Nāciju kausa uzvarētāja Austrālija.
Sestdien Biķernieku trasē norisināsies pasaules čempionāta jeb "Grand Prix" astotais posms, kurā Latviju pārstāvēs Ļebedevs un Kolodinskis, bet kā rezervisti sacensībām ir pieteikti Oļegs Mihailovs un Jevgeņijs Kostigovs.