Latvijas volejbolistēm sāpīgs zaudējums pirmajā pārbaudes spēlē ar Azerbaidžānu
Latvijas sieviešu volejbola izlase piektdien Baku cieta zaudējumu pirmajā no divām pārbaudes spēlēm ar Azerbaidžānas volejbolistēm, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Latvijas izlase piekāpās ar 2-3 (25:21, 25:27, 20:25, 25:18, 18:20). Latvijas izlasē ar 32 gūtiem punktiem izcēlās Marta Levinska, pa diviem punktiem gūstot ar servi un bloku, kā arī esot rezultatīvai 28 no 55 uzbrukumiem. Paula Ņečiporuka trīs no 17 punktiem guva ar bloku, Annija Jurdža guva 15 punktus, bet Karmena Struka septiņus no 12 punktiem sakrāja blokā.
Mājiniecēm 26 punktus guva Jeļizaveta Rubana, Poļina Rahimova no 20 punktiem pa trim punktiem sakrāja blokā un no serves līnijas, bet pa 14 punktiem guva Marija Kiriļuka un Margarita Stepaņenko, sakrājot attiecīgi sešus un trīs blokā gūtus punktus.
"Šī bija tuvu vienai no mūsu labākajām spēlēm. Man ļoti patika komandas stabilitāte, kā arī tas, kā meitenes rīkojās un reaģēja katrā no situācijām," Latvijas izlases galvenā trenera Daniēles Mario Kaprioti pēc spēles teikto citē Latvijas Volejbola federācija (LVF). "Man patika pat tas, kā mēs dažkārt kļūdījāmies. Bija neprecizitātes, taču tagad zinām, pie kā jāpiestrādā."
Kaprioti atgādināja, ka viena nošā gada Eiropas čempionāta rīkotājām Azerbaidžāna ir izteikta šo spēļu favorīte un pirms pāris dienām pārliecinoši apspēlēja Grieķijas izlasi.
Treneri īpaši iepriecināja spēlētāju reakcija pēc saspringtā cīņā zaudētā otrā seta, seta iznākumu izšķirot vienai izspēlei.
"Komanda uzreiz spēja aizskalot vilšanos un bija atpakaļ savā līmenī," saka treneris. "Pie tā esam daudz strādājuši pēdējos gados, un tur redzu lielu izaugsmi."
Piektā seta galotnē Latvijas komanda vispirms neizmantoja četras mačbumbas, pēc tam atspēlēja divas, tomēr beigās piekāpās saspringtā galotnē.
"Manuprāt, pret spēcīgu komandu izskatījāmies ļoti labi," saka komandas kapteine Paula Ņečiporuka, uzsverot, ka cīņa bija līdzīga, pārmaiņus vadībā esot abām izlasēm. "Ne uz brīdi nepadevāmies un nepārtraukti fokusējāmies uz katru nākamo punktu. Nospēlējām ļoti līdzīgi, abas komandas ļoti labi guva punktus pēc pretinieču serves."
Viņa uzsvēra, ka katrai komandai gadījās pa labam izrāvienam servē, taču nebija tā, ka kāda no komandām kādā brīdī ļoti "iekristu" servju uzņemšanā.
"Mums vēl ir mazliet jāpiestrādā pie tā, lai mazliet ātrāk saprastu katru situāciju, taču to varam panākt tikai vienā veidā - regulāri spēlējot pret šāda līmeņa komandām," saka Kaprioti, paužot gandarījumu par iespēju pirms Eiropas čempionāta pārbaudīt spēkus tālā izbraukumā pret augsta līmeņa pretiniecēm.
"Arī ceļot ir jāmācās, jo tā ir daļa darba. Gari pārlidojumi, gaidīšana lidostās, bet uzreiz pēc tam jādodas laukumā un jāparāda savs labākais sniegums," treneris pauž apmierinātību, ka izlasei noderēs arī garu un ilgu pārlidojumu pieredze.
Sestdien, plkst. 16 pēc Latvijas laika, abas komandas tiksies vēlreiz.
16. un 17. augustā latvietes Rīgā mērosies spēkiem ar Horvātiju.
Divas dienas vēlāk komanda mēros ceļu uz Stambulu, kur Eiropas čempionāta grupu turnīrā spēlēs ar Turciju (21. augustā), Vāciju (23. augustā), Poliju (24. augustā), Slovēniju (26. augustā) un Ungāriju (27. augustā).
Četras labākās komandas iekļūs astotdaļfinālā.
Eiropas čempionāts no 21. augusta līdz 6. septembrim notiks Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā, "play-off" spēļu turnīram notiekot Stambulā.
Latvijas izlases kandidātes:
Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa Universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija), Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija), Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte"), Katrīna Struka (Brešas "Millenium", Itālija), Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija), Anna Rīta ("Piekrastes Karolīnas Universitāte", ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija), Megija Grundmane, Kristīne Kramēna (abas - "Rīgas Stradiņa Universitāte"), Sandija Bērziņa ("Jūrmalas Volejbola klubs"/"Jūrmalas Sporta skola"), Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija), Linda Račiņa ("Jūrmalas Sporta skola").