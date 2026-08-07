Pļaviņš ar Fokerotu turpina uzvaru gājienu un izcīna ceļazīmi uz Hamburgas turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots piektdien Vācijā uzvarēja arī trešajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" pamatturnīra grupas spēlē, atkārtojot Latvijas sieviešu dueta iespēto.
Turnīrā ar piekto numuru izsētie Pļaviņš un Fokerots D grupas trešajā cīņā ar 2-0 (21:19, 22:20) uzvarēja Vācijas duetu Pauls Hennings/Lukass Pfrecšners (4.).
Ar trīs uzvarām trīs spēlēs latvieši nodrošināja vietu uzreiz izslēgšanas turnīra otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā.
Pirms tam grupā Pļaviņš/Fokerots ar 2-0 (21:14, 25:23) pieveica Čeimu Šolku un Džeimsu Šovu (12.) no ASV un ar 2-0 (21:16, 21:19) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Šveices duetu Juliāns Frīdli/Jonatans Jordans (13.).
Sieviešu turnīrā visās trīs spēlēs uzvarēja arī Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova, bet Latvijas vīriešu otrais duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs uzvarējuši vienā no diviem mačiem un piektdien aizvadīs trešo cīņu.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.