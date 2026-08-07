Latvijas pretiniece ceļā uz Pasaules kausu Horvātija pastiprina sastāvu ar NBA atpakaļpienācēju Mario Hezonju
Mario Hezonja, kurš šovasar noslēdza līgumu ar Klīvlendas "Cavaliers" un gatavojas atgriezties Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), iekļauts Latvijas basketbola izlases pretinieces Horvātijas sastāvā dalībai tuvākajās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs.
2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrā posma pirmajās spēlēs Horvātija tiksies ar Latviju un Nīderlandi, ar latviešiem spēkojoties 27. augustā Zadarā.
Hezonja pēdējo reizi NBA spēlēja 2020. gadā, pēc tam atgriežoties Eiropā, kur pēdējos četrus gadus bija Madrides "Real" sastāvā. NBA komandu piederība šobrīd ir arī Ivicam Zubacam un Karlo Matkovičam, kuri pārstāv Indiānas "Pacers" un Ņūorleānas "Pelicans", bet Dario Šaričs no Sakramento "Kings" pārcēlies uz Eiropu un pievienojies Stambulas "Anadolu Efes".
2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā Latvijas izlase ar trim panākumiem un trim zaudējumiem ieņem ceturto vietu. Līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, kurai ar piecām uzvarām seko Horvātija un Vācija, bet aiz Latvijas izlases ir Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti, kuri otro kārtu sāk ar divām uzvarām.
Horvātijas vīriešu basketbola izlases kandidāti:
Džeilīns Smits (Jeruzalemes "Hapoel", Izraēla), Dominiks Mavra, Danko Brankovičs (abi - Lugo "Rio Breogan", Spānija), Roko Badžims (Denizli "Merkezefendi", Turcija), Krešimirs Radovčičs (Zagrebas "Cibona", Horvātija), Antonio Jordano, Mateo Drežņaks (abi - Podgoricas "SC Derby", Melnkalne), Mario Hezonja (Klīvlendas "Cavaliers", NBA), Luka Božičs ("Granada", Spānija), Toni Nakičs (Mursijas UCAM, Spānija), Dario Šaričs (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Davids Škara (Ļubļanas "Cedevita Olimpija", Slovēnija), Ivica Zubacs (Indiānas "Pacers", NBA), Karlo Matkovičs (Ņūorleānas "Pelicans", NBA), Krešimirs Ļubičičs (Gdiņas "Arka", Polija).