OHL startēs "Rīgas Hokeja skola" un "Daugavpils Sporta skola/HK Dinaburga" apvienotā komanda (foto: "Rīgas Hokeja skola")
Hokejs
Vakar 16:36
OHL būs jauna komanda: "Rīgas hokeja skola" apvienojas ar Daugavpils klubu
"Rīgas hokeja skola" nākamajā "Optibet" Hokeja līgas (OHL) sezonā startēs vienā komandā ar "Daugavpils Sporta skola"/"Dinaburga" klubu, piektdien paziņoja galvaspilsētas komanda.
"Rīgas hokeja skola" iepriekšējā sezonā OHL pamatturnīrā ieņēma septīto vietu deviņu komandu konkurencē un izslēgšanas turnīram nekvalificējās.
Daugavpils pēdējās trīs sezonas nebija pārstāvēta Latvijas augstākajā līgā, cīnoties pēc spēka otrajā divīzijā. Aizvadītajā sezonā daugavpilieši šajā līmenī izcīnīja pirmo vietu pamatturnīrā, bet finālsērijā ar 3-4 atzina "Falcons" pārākumu.