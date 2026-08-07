Kristiāna Agule, Alise Dvarišķe un Līva Krūmiņa (foto: Latvijas Šaušanas federācija)
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Vakar 16:24
Latvijas šāvējas lieliski startē Eiropas U-23 čempionātā, izcīnot bronzas medaļas komandu ieskaitē
Latvijas sportistes Alise Dvarišķe, Kristiāna Agule un Līva Krūmiņa piektdien Vroclavā Eiropas U-23 čempionātā šaušanā izcīnīja bronzas medaļas komandu ieskaitē, vēsta Latvijas Šaušanas federācija.
Sacensībās šaušanā ar sporta pistoli 25 metru distancē latvietes ar 1701 punktu izcīnīja bronzas medaļas, piekāpjoties vien Čehijas un Ukrainas komandām.
Dvarišķe kvalifikācijā sašāva 573 punktus, ieņēma sesto vietu un pārliecinoši kvalificējās finālam. Finālā Latvijas sportiste demonstrēja stabilu sniegumu, ar 24 trāpījumiem izcīnot ceturto vietu Eiropas U-23 čempionātā.
Agule kvalifikācijā sasniedza 570 punktus un ierindojās desmitajā vietā, līdz fināla astotniekam pietrūkstot vienam punktam. Savukārt Krūmiņa ar 558 punktiem ieņēma 20. vietu 29 dalībnieču konkurencē.
Eiropas U-23 čempionāts Vroclavā turpināsies līdz 12. augustam, un Latvijas sportisti vēl startēs vairākās individuālajās un komandu disciplīnās.