Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa
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Šodien 15:41
Graudiņa/Samoilova turpina uzvaru gājienu Hamburgas "Elite 16" turnīrā, pieveicot divkārtējās Eiropas čempiones
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova piektdien Vācijā uzvarēja arī trešajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" pamatturnīra grupas spēlē.
Ar trešo numuru sacensībās izsētais Latvijas pāris C grupas mačā ar 2-0 (21:18, 21:16) uzveica Ninu Brunneri un Tanju Hīberli (6.) no Šveices, kuras, tāpat kā latvietes, ir divkārtējās Eiropas čempiones.
Trīs uzvaras trīs spēlēs dod uzreiz vietu ceturtdaļfinālā.
Pirmajā mačā Latvijas pāris ar 2-0 (21:17, 21:19) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušās mājinieces Annu Lēni Grīni/Janni Ūlu (14.), bet otrajā ar 2-1 (21:19, 19:21, 15:12) pieveica amerikānietes Molliju Šovu un Molliju Filipsu (11.).
Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots grupu turnīru sākuši ar divām uzvarām divās spēlēs, bet Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs guvuši vienu panākumu.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.