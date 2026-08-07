Raiskumā atklāj jaunu basketbola laukumu
Raiskuma iedzīvotājiem pieejams jauns āra basketbola laukums ar profesionāliem standartiem atbilstošu segumu un groziem. Aplūko atklāšanas mirkļus!
FOTO: Raiskumā atklāts moderns basketbola laukums ar FIBA standartiem atbilstošu segumu
Latvija kļuvusi par vienu augsta līmeņa āra brīvpieejas basketbola laukumu bagātāka. Pirmdien pie Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas atklāts ar Latvijas Basketbola savienības (LBS) atbalstu izveidots pilna izmēra laukums ar FIBA standartiem atbilstošu segumu un groziem.
Atklāšanas pasākumā Raiskumā piedalījās LBS prezidents Raimonds Vējonis, LBS Ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, kā arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Pasākumā viņi uzsvēra, ka laukumi vairāk nekā 30 Latvijas apdzīvotajās vietās tiek iekārtoti, lai vecinātu iedzīvotāju interesi par tradīcijām bagāto sporta veidu, kurā Latvija guvusi augsta līmeņa panākumus, un mudinātu sabiedrību nodarboties ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā. Tas ir iedrošinājums, ka ceļš uz visām lielajām uzvarām sākas piemājas laukumā, bērnam pirmoreiz paņemot rokā bumbu, iemīlot sportu un neatlaidīgi trenējoties.
Raiskuma iedzīvotāji vieni no pirmajiem Latvijā var izmēģināt moderno basketbola infrastruktūru, kāda šogad nonāks vairāk nekā 30 apdzīvotās vietās. Pirmais laukums tika atklāts maijā Ventspilī, un tuvākajos mēnešos viens pēc otra iedzīvotāju rīcībā tiks nodoti desmitiem citu. Raiskumā pie Aleksandra Bieziņa pamatskolas uzstādīti divi grozi un augstas kvalitātes segums, uz kura var spēlēt gan 3×3 ielu, gan klasisko 5×5 basketbolu. To varēs izmantot ne vien blakus esošās pamatskolas audzēkņi, bet arī jebkurš pilsētas iedzīvotājs un viesis.
Basketbola īpašā nozīme Baltijas sportā ir nenoliedzama, tāpēc mudinājums ar to nodarboties, nodrošinot kvalitatīvu vidi, ir vitāli svarīgs. Tieši to paredz pavasarī izsludinātā reģionālās attīstības atbalsta pasākumu programma «Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm». Tā īstenošana daļēji tiek finansēta no Eiropas basketbola čempionāta jeb “Eurobasket 2025” sarīkošanai piešķirtajiem līdzekļiem.
Tuvākajā laikā pie jauniem basketbola laukumiem tiks arī citas pašvaldības, kurās LBS kolektīvie biedri īsteno basketbola programmas. Pilna izmēra laukumi tiks izveidoti Alūksnē, Balvos, Bauskā, Kuldīgā, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Krāslavā, Ķekavā, Salacgrīvā, Līvānos, Barkavā, Mārupē, Ogrē, Ulbrokā, Salaspilī, Saldū, Saulkrastos, Smiltenē, Jaunpilī un Valmierā. Puslaukumi, kur var spēlēt 3×3 basketbolu, bet ne klasisko, būs Kalngalē un Carnikavā.
Lai nepalaistu garām šādu iespēju, pašvaldībām bija jānodrošina kopējā apbūves teritorija 30×18 metru platībā, laukuma projektēšana, seguma pamatnes sagatavošana, izbūve vai pielāgošana atbilstoši normatīvo aktu un tehniskajām prasībām. Arī laukumu uzturēšana būs pašvaldības ziņā.