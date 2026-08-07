Cauri visai Vidzemei notiks vērienīgā "Baltijas ceļa" daudzdienu velobrauciena posmi
21. augustā Rīgā un Vidzemē notiks "Baltijas ceļa" daudzdienu velobrauciena pirmie divi posmi, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) otrās kategorijas velobrauciens "Baltic Chain Tour" sāksies Biķernieku trasē ar komandu braucienu, kam sekos grupas brauciens no Rīgas līdz Valgai.
Šī gada velobraucienā iekļauti četri posmi, kas vedīs pa Latvijas un Igaunijas ceļiem. Rīgā 21. augustā plkst. 10.15 Biķernieku trasē tiks dots starts komandu braucienam. Tajā komandas veiks piecus kilometrus garu distanci, kas izveidota vienā aplī.
Turpinājumā plkst. 14 turpat Biķernieku trasē sāksies 1.b posms, kurā braucēji caur Ropažiem, Siguldu, Cēsīm, Raunu, Smilteni un Valku dosies uz Valgu. Distance būs vairāk nekā 200 kilometru gara, un tās starpfiniši paredzēti Siguldā un Smiltenē.
Atlikušie divi posmi sestdien un svētdien norisināsies Igaunijas pilsētās Kūremā un Tartu.
Sacensībām šobrīd pieteikusies 21 komanda no 11 valstīm. Līdzās Latvijas un Igaunijas izlasēm startēs arī tādas labi zināmas UCI līmeņa komandas kā "ATT Investment" no Čehijas, "Energus" no Lietuvas un "Voster" no Polijas. Dalību apstiprinājušas arī komandas no Ēģiptes un Alžīrijas.
Velobrauciens par godu 1989. gada "Baltijas ceļa" akcijai tiek rīkots kopš 2011. gada. Pērn uzvarēja igaunis Raits Erms, bet latvietis Kristiāns Belohvoščiks izcīnīja otro vietu.