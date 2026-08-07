UEFA atkārtoti pauž neuzticēšanos FIFA prezidentam Infantīno un draud boikotēt FIFA sacensības
Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA), neskatoties uz Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) atvainošanos par prezidenta Džanni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no Pasaules kausa komerctiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības.
Ceturtdien UEFA atkārtoti paziņoja, ka ir zaudējusi uzticību FIFA prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikota draudus, nav izpildīti.
"UEFA dalīborganizācijas bija ļoti skaidri izklāstījušas nosacījumus, kas saistīti ar nepiedalīšanos FIFA sacensībās," teikts paziņojumā. "Pirmkārt, bija jāatsauc priekšlikumi pārdot galvenās sacensības un, otrkārt, bija jāsniedz garantijas, ka šādi mēģinājumi izkropļot spēli vairs nekad netiks veikti."
Kā norāda UEFA, šie nosacījumi nav izpildīti. Turklāt UEFA savā paziņojumā atkārtoti un nepārprotami norāda, ka ir zaudējusi uzticību Infantīno prezidentūrai. "Šī nostāja paliek nemainīga," teikts UEFA paziņojumā.
Ceturtdien arī pasaules futbolistu arodbiedrība FIFPRO apsūdzēja Infantīno "prezidenta pilnvaru smagā ļaunprātīgā izmantošanā".
Tāpat savu atbalstu Infantīno atkārtotai ievēlēšanai atsaukusi Anglijas Futbola asociācija (FA).
Savukārt organizācija "Amnesty International" norādīja, ka "pašreizējā krīze uzsver nepieciešamību pēc pārvaldības reformām".
Jau vēstīts, ka FIFA trešdien nāca klajā ar paziņojumu, ka Infantīno saglabā organizācijas ģenerālsekretāra un valdes "pilnu uzticību". Tāpat FIFA atvainojās par Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no Pasaules kausa komerctiesībām un apņēmās "nodrošināt, ka tās vairs neatkārtosies".
"Vakar izplatītais paziņojums, ka daži FIFA prezidenta nodarbinātie cilvēki (kuru karjera ir atkarīga no viņa labvēlības) viņam piekrīt, neko nemaina," teikts UEFA paziņojumā.