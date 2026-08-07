Šilova pārstāvētā "Penguins" noslēdz 32 miljonu līgumu ar jaunu somu uzbrucēju, kurš NHL guvis vien divus vārtus
Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Pitsburgas "Penguins" ceturtdien vienojās par astoņu gadu līguma pagarinājumu ar uzbrucēju Villi Koivunenu, kurš pagājušajā sezonā sakrāja vien septiņus punktus.
23 gadus vecais somu uzbrucējs aizvadītajā sezonā "Penguins" rindās 39 spēlēs tika pie diviem gūtiem vārtiem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Savukārt fārmklubā Amerikas hokeja līgā (AHL) viņam bija 41 (13+28) punkti 34 spēlēs un deviņi (4+5) punkti 15 "play off" mačos.
Tiek vēstīts, ka līguma kopējā summa ir 32 miljoni ASV dolāru (27,7 miljoni eiro) jeb četri miljoni dolāru sezonā.
The Penguins have re-signed restricted free agent forward Ville Koivunen to an eight-year contract.— Pittsburgh Penguins (@penguins) August 6, 2026
Koivunenu 2021. gada draftā ar kopējo 51. numuru izvēlējās Karolīnas "Hurricanes", tomēr šajā komandā viņš nespēlēja, aizvadot 12 spēles fārmklubā AHL. 2024. gadā somu uzbrucējs maiņas darījumā nonāca "Penguins", pārsvarā spēlējot AHL. Debijas sezonā NHL 2024./2025. gadā viņš piedalījās astoņās spēlēs, kurās iekrāja septiņas rezultatīvas piespēles.
Pagājušajā sezonā "Penguins" ieņēma septīto vietu Austrumu konferencē, bet Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā ar 2-4 piekāpās Filadelfijas "Flyers" komandai.