Latvijas basketbola izlasē pirms PK kvalifikācijas spēlēm iekļauti divi debitanti
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu sarakstā pirms 2027. gada Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas otrā posma mačiem iekļauti līdz šim valstsvienībā nespēlējušie aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomass Talcis, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Gatavošanos PK kvalifikācijas spēlēm ar Horvātiju 27. augustā viesos un Izraēlu 30. augustā mājās Latvijas valstsvienība sāks pirmdien 16 spēlētāju sastāvā.
Ierindā ir 12 spēlētāji, kuri piedalījās pirmā posma spēlēs. Uzaicināts arī pēdējos gados treniņprocesā iesaistītais spēka uzbrucējs Anrijs Miška, bet pēc divu gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriezies uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmo reizi valstsvienības darbā iesaistīti U-20 izlases līderi Šulcs un Talcis.
"Vasarā veiktas vērtīgas investīcijas veselībā, individuālajā meistarībā un fiziskajā sagatavotībā. Iezīmējies spēcīgs, ambiciozs, talantīgs komandas kodols ar līderības kvalitātēm, kas vislabākajā veidā pārstāv mūsu komandas identitāti. Noteikti ir arī rezerves uzlabot sniegumu aizsardzībā, darboties agresīvāk," norāda valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis. "Prieks, ka komandai pievienojušies gan vairāki pieredzējuši spēlētāji, gan arī divi debitanti, nodrošinot nepieciešamo paaudžu līdzsvaru. Nav šaubu, ka šajā spēļu logā kvalitātei jābūt augstākā līmenī. Ar tādu attieksmi un prasīgumu pret sevi katrs atsevišķi un visi kopā darbosimies no pirmā treniņa līdz pēdējai spēlei. Laika nav daudz, tas jāizmanto maksimāli lietderīgi."
Gatavojoties oficiālajiem mačiem, Latvijas komanda aizvadīs divas pārbaudes spēles, 19. augustā izbraukumā tiekoties ar Slovēnijas komandu un 23. augustā savā laukumā ar Ainata Bagatska trenēto Ukrainas izlasi.
2027. gada PK kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā Latvijas izlase ar trim panākumiem un trim zaudējumiem ieņem ceturto vietu. Līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, kurai ar piecām uzvarām seko Horvātija un Vācija, bet aiz Latvijas izlases ir Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti, kuri otro kārtu sāk ar divām uzvarām.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Ojārs Siliņš, Mareks Mejeris (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šulcs ("Rīgas zeļļi"), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Klāvs Čavars (bez kluba), Rihards Lomažs (bez kluba), Tomass Talcis ("Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa (bez kluba), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Toms Skuja ("Rīgas zeļļi"), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Artūrs Žagars (Džedzjanas "Golden Bulls", Ķīna), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija).