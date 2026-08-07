Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 120 punktus WTA dubultspēļu rangā.
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Šodien 10:54
Ostapenko un Sje Toronto WTA 1000 dubultspēļu turnīru sāk ar pārliecinošu uzvaru
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sje ceturtdien pārvarēja Toronto WTA "1000" turnīra dubultspēļu pirmo kārtu.
Cīņā par vietu astotdaļfinālā Ostapenko/Sje ar 6-2, 6-2 pārliecinoši pieveica grieķieti Mariju Sakari un Donnu Vekiču no Horvātijas.
Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 120 punktus WTA dubultspēļu rangā.
Astotdaļfinālā Latvijas/Taivānas pāris tiksies ar kanādietēm Bjanku Andresku un Keilu Krosu vai Ulriki Eikeri no Norvēģijas un amerikānieti Kvinu Glīsoni.
Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Ostapenko piedalījās arī vienspēļu turnīrā, kurā no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā kārtā pie rezultāta 0-6, 0-4 nepabeidza spēli ar ķīnieti Džanu Šuai.
Turnīrs Toronto norisinās cietā seguma kortos.