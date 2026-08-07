Nikola Bunde pasaules U-20 čempionātu septiņcīņā noslēdz astotajā vietā
Latvijas daudzcīņniece Nikola Bunde pasaules U-20 čempionātā vieglatlētikā Oregonā izcīnījusi astoto vietu septiņcīņā. Otra Latvijas pārstāve Adriana Reitmane sacensības noslēdza 14. pozīcijā.
Bunde septiņās disciplīnās kopumā sakrāja 5583 punktus, savukārt Reitmane tika pie 5359 punktiem. Par pasaules čempioni kļuva somiete Enni Virjonena, kura ar 6214 punktiem ieņēma pirmo vietu.
Sacensību pirmajā dienā sportistes sacentās 100 metru barjersprintā, augstlēkšanā, lodes grūšanā un 200 metru sprintā, bet otrajā dienā aizvadīja tāllēkšanas, šķēpmešanas un 800 metru skrējiena disciplīnas.
Bunde vairākās disciplīnās uzrādīja personīgos rekordus – 100 metru barjersprintā viņa finišēja ar laiku 13,81 sekunde, bet lodes grūšanā sasniedza 12,10 metrus tālu raidījumu.
Savukārt 200 metru sprintā latviete bija viena no ātrākajām, ieņemot ceturto vietu disciplīnā.
Tikmēr Reitmane sacensību laikā sasniedza personīgo rekordu augstlēkšanā, pārvarot 1,69 metru augstumā novietoto latiņu.
Pasaules U-20 čempionātā Latviju pārstāv arī citi jaunie vieglatlēti – tostarp trīssoļlēcēja Brenda Džiliana Apsīte, diska metējs Toms Samauskis un desmitcīņnieki Ernests Lešinskis un Kārlis Feldmanis.