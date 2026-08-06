Latvijas dāmas piekāpjas Francijai Eiropas U-18 čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlase ceturtdien Stokholmā Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā piekāpās Francijas valstsvienībai un cīnīsies par 5.-8. vietu. Latvijas U-18 izlase zaudēja ar 57:73 (13:18, 21:18, 19:21, 4:16).
Latvijas izlasē Marta Ploriņa sakrāja 16 punktus un desmit atlēkušās bumbas, bet pa astoņiem punktiem guva Šarlote Skrebele, Anete Ozoliņa un Mila Luzgina, kuras kontā arī piecas rezultatīvas piespēles un sešas kļūdas.
Francijas vienībā Telma Leraja sakrāja 17 punktus un 13 atlēkušās bumbas, Astrida Kurbo - 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas, bet vēl divas spēlētājas guva pa desmit punktiem.
Latvietes zaudēja cīņu par atlēkušajām bumbām (29:49).
Francūzietes mača sākumā izvirzījās vadībā, pirmās ceturtdaļas beigās pēc diviem Kameronas Kolisoko gūtiem punktiem panākot vadību ar 18:10.
Otro ceturtdaļu labāk sāka latvietes, pēc Anetes Ozoliņas viena precīza soda metiena no diviem izvirzoties vadībā ar 23:20. Atlikušajā puslaika daļā laukumā ritēja spēkos līdzīgu komandu spēle.
Otrā puslaika sākumā Latvijas izlase pēc diviem precīziem Santas Ozolas soda metieniem panāca izlīdzinājumu (38:38), taču lielāko daļu trešās ceturtdaļas vadībā bija francūzietes.
29. minūtē Šarlote Skrebele ar tālmetienu vēlreiz atjaunoja neizšķirtu (53:53), taču pretinieces atkal atguva vadību un ceturtajā ceturtdaļā palielināja pārsvaru.
Francija sestdien mačā ar Somiju turpinās cīņu par medaļām, bet Latvija spēlēs par 5.-8. vietu, tiekoties ar Poliju.
Latvijas basketbolistes D grupas spēlēs ar 72:64 uzvarēja Horvātiju, ar 60:64 zaudēja Serbijai un ar 70:73 - Polijas vienaudzēm, bet astotdaļfinālā ar 54:48 uzvarēja Slovēniju.
Francūzietes A grupā ar 70:49 apspēlēja Ungāriju, ar 69:46 - Čehiju un ar 65:58 - Vāciju, bet cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā ar 71:50 uzvarēja Zviedriju.
Iekļūstot labāko astotniekā, abu valstu basketbolistes nodrošināja vietu Eiropas čempionāta A divīzijā arī nākamajā gadā.
Sagatavošanās procesā Latvijas juniores aizvadīja sešas spēles pārbaudes turnīros Ķīnā, Rīgā divreiz piekāpās Izraēlas U-18 izlasei, kā arī divās spēlēs Vācijā dalīja uzvaras uz pusēm ar mājiniecēm. Baltijas kausā latvietes zaudēja Turcijai, bet apspēlēja Lietuvu un Igauniju.
Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim Rūdolfam Rozītim izlasē palīdz treneri Mudīte Gūtmane un Edgars Ikstens, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Mila Luzgina ("Daugavpils"/"TTT Rīga"), Jasmīne Šmate (RSU-2), Arta Ulle, Zane Dzenīte, Santa Ozola, Emija Gulbe, Madlēna Pērse, Marta Ploriņa (visas - "TTT Juniores"), Ieva Vēvere, Anete Ozoliņa (abas - RSU), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"/"TTT Rīga"), Kerlīna Balode (Bertānu VBS).