Brazīlijas zvaigzne Vinisiuss Žuniors vēl sešus gadus spēlēs Madrides "Real"
Brazīlijas uzbrucējs Vinisiuss Žuniors līdz 2032. gadam ir pagarinājis līgumu ar Spānijas futbola virslīgas klubu Madrides "Real", ceturtdien paziņoja klubs. Futbolists pārstāv "Real" kopš 2018. gada.
""Real" un Žuniors ir vienojušies par spēlētāja līguma pagarināšanu līdz 2032. gada 30. jūnijam," paziņojumā norādīja klubs.
Žuniors "Real" rindās trīsreiz ir uzvarējis Spānijas čempionātā un Spānijas Suparkausa izcīņā, bet reizi ieguvis Spānijas kausu.
Starptautiskajos turnīros brazīlietis ir palīdzējis klubam uzvarēt 2021./2022. un 2023./2024. gada sezonu Čempionu līgā, 2022. un 2024. gadā ir izcīnījis Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Superkausu, 2018. un 2022. gadā ir uzvarējis Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) Klubu pasaules kausā un 2024. gadā izcīnījis FIFA Starpkontinentālo kausu.
2024. gadā futbolists tika atzīts par FIFA gada spēlētāju.
Brazīlijas izlasē, kur Žuniors spēlēja arī šā gada Pasaules kausā, viņš 54 spēlēs ir guvis 13 vārtus.